Susanna Griso informa sobre el estado de salud de José Luis Corcuera: "Es la segunda vez que le pasa"

El pasado jueves, 'Espejo Público' vivió uno de sus momentos más tensos en directo. Susanna Griso se vio obligada a cortar la primera entrevista, en la que invitan a un importante personaje de la vida política, en este caso a José Luis Corcuera, quien fue el ministro del Interior durante el Gobierno de Felipe González.

No obstante, la entrevista no salió como esperaban ya que, dado un gran susto, la presentadora tuvo que interrumpir el programa. Corcuera se encontraba respondiendo a una de las cuestiones de la presentadora cuando dio un saltó que provocó el grito de Griso.

"¿Qué le ha pasado? ¿Ha estado a punto de caerse? ¿Ha sentido usted un amago de infarto?", le preguntó la comunicadora muy preocupada. "No, tenemos que dejar la entrevista", le respondió el político de 75 años con la mano en el corazón. "Lo paramos, lo paramos, paramos la entrevista", sentenció Griso muy nerviosa. "Tenemos que parar porque me ha funcionado el desfibrilador", confesó el ex ministro, dejando claro que suele tener problemas en el corazón.

Es por esto por lo que la presentadora, este viernes, ha comenzado el programa informando sobre el estado de salud de Corcuera. "Le llamé ayer por la tarde", confesó la periodista tras reconocer que, en un principio, pensó que el causante del sobresalto fue un problema con la silla.

"Si no tuviera el desfibrilador se hubiese desvanecido"

"Fue atendido por los servicios médicos de la casa, se mareó, se fue a ver a su cardiólogo, estuvo un tiempo en reposo, se fue a casa y por la tarde estaba descansando", comentó Griso. "Me dijo que estaba bien, recuperado, que es la segunda vez que le pasaba, que había tenido ya un susto importante caminando, haciendo ejercicio físico, pero que esta vez era la primera que le había ocurrido estando quieto", agregó.

Además, la presentadora ha contado con Héctor Castiñeira, Enfermera Saturada, para conocer la importancia del desfibrilador automático implantable: "Si no lo tuviera, se hubiese desvanecido, caído al suelo y si no hay un desfibrilador externo...", explicó el sanitario. "Lo que él tiene actúa cuando hay una situación incompatible con la vida", añadió, dejando claro que, si no llega a ser por el aparato, Corcuera habría sufrido un infarto en directo.