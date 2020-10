La advertencia de Mónica López a Susanna Griso y Ana Rosa tras estrenarse en las mañanas de TVE

La periodista de TVE, Mónica López, ha sido una de las principales novedades de la nueva temporada en la televisión de nuestro país. Tras más de dos décadas junto al mapa del tiempo, la presentadora se ha puesto al frente de un programa magazine diario de cinco horas. Se trata de la nueva apuesta de la televisión pública para las mañanas de 'la primera'.

La hasta ahora jefa de Meteorología del ente público se muestra con los compañeros de 'La Vanguardia' satisfecha con el cambio y con varios objetivos en mente, entre ellos convertir en líder de las mañanas a su programa en nuestra televisión.

El mensaje de Mónica López a sus competidores

Mónica López compite con otros dos pesos pesados de la programación de nuestro país que llevan muchos años manteniendo el ritmo durante las mañanas: 'Espejo Público' y 'El Programa de Ana Rosa'. Sus máximas rivales en esta franja son Susanna Griso y Ana Rosa Quintana, dos de las periodistas televisivas más importantes de nuestro país y que llevan varios años repartiéndose la audiencia televisiva de las mañanas.

Pero López llega a este nuevo proyecto con la intención de conseguir la medalla de oro, y así se lo ha contado a los compañeros de 'La Vanguardia', analizando cuáles son los principales puntos a batir de sus principales competidores.

En este sentido, López ha explicado algunos de los factores que quiere cambiar respecto a Telecinco y Antena 3: "En nuestro programa queremos diferenciarnos del resto en el debate con calma y con expertos. Yo abogo mucho para que, de todo aquello de lo que hablamos, lo hagan personas expertas. Queremos huir de la tertulia plagada de todólogos. No queremos caer en el hablar por hablar. ¿En qué me gustaría parecerme? En el éxito que han tenido durante estos años". En esta dirección, Mónica López ha explicado que el programa se va asentando con el paso de las jornadas y que la audiencia si es importante: "Algunos dicen que como TVE no tiene publicidad no debemos preocuparnos por la audiencia, pero tampoco queremos hacer una televisión que no vea nadie. Y como dije en la presentación del programa, nuestro objetivo es ser líderes".

Los objetivos de Mónica López en su nuevo proyecto

Por último, la periodista también ha explicado que ha sentido cierta sensación de sorpresa al pasar de la información meteorológica a la información generalista: "Me sorprende dar el paso al tiempo y no saber qué me explicarán. Toda la vida sabiendo la respuesta a la pregunta de qué tiempo tendremos hoy y ahora nada de eso es igual. Claro que tengo añoranza. Es una información muy bonita y blanca, en la que se junta la ciencia y el poder transmitir conocimiento, y además es una información útil y de servicio".

Mónica López en TVE

