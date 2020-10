José Luis Corcuera sufre un amago de infarto en directo y Susanna Griso tiene que parar el programa

Este jueves, José Luis Corcuera, ex ministro del Interior, ha acudido al plató de 'Espejo Público' para responder a las preguntas de Susanna Griso sobre la situación que se está viviendo en España como consecuencia del coronavirus.

No obstante, la entrevista no ha ido como esperaban ya que, dado un gran susto, la presentadora se ha visto obligada a parar el programa. Corcuera se encontraba respondiendo a una de las cuestiones de la presentadora cuando dio un gran saltó que provocó el grito de Griso.

"¿Qué le ha pasado? ¿Ha estado a punto de caerse? ¿Ha sentido usted un amago de infarto?", le ha preguntado la comunicadora muy preocupada. "No, tenemos que dejar la entrevista", le ha respondido el político de 75 años con la mano en el corazón. "Lo paramos, lo paramos, paramos la entrevista", ha sentenciado Griso muy nerviosa.

"Tenemos que parar porque me ha funcionado el desfibrilador. Tengo un desfibrilador", ha confesado el ex ministro, dejando claro que suele tener problemas en el corazón. "No me diga señor Corcuera", se ha lamentado la periodista.

Por este motivo la entrevista se detuvo en el acto y, rápidamente, ofrecieron atención médica al invitado. "Vamos a dejarlo aquí. Descanse", se despidió Griso. "Lo siento", ha contestado el político algo incómodo. "¿Quiere que llamemos a un médico de Antena 3? Ahora le acompañamos a los servicios médicos", ha insistido Griso a pesar de la negativa del entrevistado.

�� Tremendo susto esta mañana en Espejo Público.



Al exministro José Luis Corcuera le ha saltado un desfibrilador en directo mientras lo entrevistaba Susanna Griso ���� pic.twitter.com/75i28O60hz — La Guerra de los Medios (@GuerraDeMedios) October 15, 2020

José Luis Corcuera se niega a abandonar el plató

"Déjeme solo terminar", ha pedido Corcuera, sin querer marcharse del plató aunque no se encontraba bien. "Es absolutamente inconcebible que con estos datos salga el Presidente del Gobierno ...", ha concluido Corcuera, dado que Griso decidió cortar la entrevista al temer por la salud de su invitado. "Estoy sufriendo mucho, lo tengo que dejar aquí", ha suplicado. "Lo tengo que dejar yo", le ha reprochado el ex ministro sin querer dar por finalizada su intervención.

"Si le parece otro día seguimos esta conversación si usted se siente en disposición. Me parece que estamos alrgando una situación que me está generando mucha inquietud", le ha ofrecido la periodista. "Muchas gracias", se ha despedido el político aparentemente molesto.

Finalmente, después del susto en directo, el exminitro del Interior se encuentra en buen estado. El desfibrilador habría actuado al detectar en el corazón un ritmo distinto al regular.