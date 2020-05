'Supervivientes' consigue chantajear a sus concursantes jugando con su hambre; Ana María Aldón será rapada

Los meses van causando estragos en los participantes de 'Supervivientes' que ven como cada semana van escaseando cada vez más las fuerzas. Bajo esta debilidad el programa ha querido jugar con sus emociones e instintos en la última prueba del concurso.

Como cada martes, Carlos Sobera llegaba con 'Supervivientes: Tierra de Nadie'. En esta manga del programa conocimos quien es el primer salvado del público esta semana. Nuevamente la legión de fans de Hugo Sierra volvían a sacarle de la zona de peligro dejando en la cuerda floja a Elena Rodríguez, a Jorge Pérez y a Yiya. El jueves se desvelerá quien abandona definitivamente Cayos Cochinos.

Sin embargo, el atractivo de la noche estuvo en la prueba a la que tuvieron que enfrentarse los concursantes. Un clásico del programa que ya había dejado escenas míticas como el rapado de María José Ruíz o el corte de coleta de Isabel Pantoja. Esta prueba denominada como 'Tentaciones', tiene la dinámica del chantaje como funcionamiento, el programa ofrece recompensas a los concursantes a cambio de algunos sacrificios. ¿Quién cayó en las tentaciones en esta ocasión?

Los sacrificios de los concursantes de 'Supervivientes' que cedieron a las tentaciones

La primera en pasar por la prueba era Ana María Aldón. La mujer de Ortega Cano tenía que decidir si comerse un cocido a cambio de cortarse el pelo sin saber cuanto. Episodio parecido al que vivía hace unas ediciones María Jesús Ruíz a cambio de unos pollos asados. "Yo me cortaría la coleta como mirado", decía la diseñadora gaditana.

Tras mucho pensarlo, y dejando que el resto de sus compañeros hicieran la prueba, Ana María decía que sí, que cambiaba su pelo por el suculento cocido. La suerte le deparó que tenía que ser rapada dejándole solo 15 mm de pelo.

Visto lo visto que le había pasado a Aldón, la siguiente Elena Rodríguez apuntaba que ella no estaba dispuesta a perder su pelo. Sabiendo la organización que no iban a poder tentarla con eso, lo que Lara le ofreció fue un kit de pesca, totalmente equipado para ella sola. Eso sí, con una condición "durante una semana para poder salir a pescar vas a tener que seleccionar a un compañero". Esto no echó para atrás a la madre de Adara que aceptaba con gusto y confesaba que con el primer concursante con el que se iría a las labores de pesca sería con su exyerno Hugo.

La siguiente en pasar por la rueda de las tentaciones era Rocío Flores. Lo que le ofrecía el concurso era poder leer un mensaje a mano que le había escrito su hermano pequeño David. La primera oferta que le hacía Lara Álvarez era por su pelo, mientras que Aldón le animase a que aceptase. La joven no lo veía claro por lo que Álvarez ofreció otra cosa: "Si quieres leer el escrito tienes que renunciar a comer caliente", le explicaba la presentadora. Finalmente Rocío aceptaba. "Hola tata, te echo de menos. Eres la mejor hermana que he podido tener, eres nuestra ganadora. Para mí eres una madre porque llevas cuidándome desde que nací", se podía leer en el pergamino provocando las lágrimas en la nieta de Rocío Jurado.

Tras la joven del clan Jurado-Flores, era turno para Ivana Icardi que terminaba bastante contenta con el trato que conseguía alcanzar, ya que la organización le ofrecía una tarta de dulce de leche a cambio de estar callada durante una semana. La argentina aceptaba de buena gana. "Yo no soy Avilés, me acaban de hacer muy feliz", aclaraba.

El único que rechazaría cualquier pacto y cualquier tentación fue Hugo Sierra. El uruguayo fue tentado con un pepito de ternera con pimientos y una barra de pan. Para poder gozar de ellos debía aceptar estar 3 días sin ver. Hugo lo rechazaba sin dilaciones: "Muchos momentos estoy solo, me encanta mirar el fuego y no pasa nada. La decisión es personal y si estuviese con Ivana tampoco aceptaría", explicaba.

Turno para Yiya. La organización le ofrecía un bocadillo de chorizo y brócoli a cambio de su preciada peluca. La joven se negaba tajantemente. Sin embargo Lara tenía preparado un plan B. La asturiana le ofrecía cambiar su peluca por poder escuchar un mensaje de su pareja. Ante este ofrecimiento la concursante no pudo resistirse.

El guardia civil, Jorge Pérez, fue otro de los afortunados de la noche, ya que aceptó el trato de la organización. En su caso, la organización le ofrecía un pollo con patatas ha cambio de depilar con cera fría su pecho. Jorge aceptaba y era Ana María Aldón la que se ofrecía para hacerlo.

Sin embargo, otro de los más 'sacrificados' era Albert Barranco. La organización le ponía un audio donde el propio joven admitía que era capaz de desnudarse a cambio de una pizza. Tras escuchar esto, Barranco se arrepentía de sus palabras, ya que su trato era cambiar dos pizzas barbacoa por aparecer casi desnudo en los directos de la próxima semana. De esta manera en las galas se podrá ver al concursante tapado solo con una hoja.

Habrá que esperar hasta la gala del jueves para ver a Ana María Aldón con su nuevo 'peinado'. Ahí descubriremos qué tal le queda la cabeza descubierta a la mujer de Ortega Cano y quien será la mano ejecutora. Eso sí, con seguridad que Jorge Javier se lo pasará pipa desde el plató.

