Rocío Flores se rompe al felicitar a su madre, Rocío Carrasco, por su cumpleaños tras 7 años sin hacerlo

Sin duda Rocío Flores es la reina de 'Supervivientes'. Mientras que José Antonio Avilés es el motor que mueve el concurso generando polémicas y desquiciando al resto de compañeros, la nieta de Rocío Jurado se ha convertido en la protagonista absoluta por sus encontronazos con diversos concursantes como Yiya, Antonio Pavón y Fani entre otros. Además, la historia dramática con su madre, Rocío Flores, marcada por los juzgados y la distancia está alimentando a toda la audiencia que acude al reality a desconectar durante un rato de los difíciles días a los que nos encontramos.

Además, la noche de 'Supervivientes: Tierra de nadie', estuvo cargada de emociones fuertes para la pequeña del clan Jurado-Flores. Primero la joven tuvo una visita totalmente inesperada. Elena, Hugo y la propia Rocío tuvieron la oportunidad de hablar mediante videollamada con uno de sus seres queridos. En el caso de la pequeña Flores, la sopresa fue mayúscula cuando vio en la pantalla a su novio Manuel.

El jovén tímido de personalidad y poco amigo de las cámaras, hacía el esfuerzo para alegrar la estancia en la isla de su pareja: "¿Pero qué haces aquí? No me lo puedo creer", decía la concursante ya con lágrimas en los ojos al no poder retener la emoción. Entre muestras de amor, el joven informaba a Rocío de que todos sus familiares, incluida su madre, se encuentran bien, y que estaba orgulloso de su concurso. La hija de Antonio Davidno podía dejar de llorar mientras declaraba su amor y su sorpresa a su pareja, además recordaba cuál es una de las cosas que más echa de menos, un bocadillo de filete empanado con queso y mayonesa de su suegra.

La dolorosa felicitación de Rocío Flores a Rocío Carrasco por su cumpleaños

Tras la despedida de Manuel, Rocío ya se encontraba completamente emocionada y sin parar de llorar por el momento que acaba de vivir. Lejos de que le dejasen tranquilizarse y volver en sí, Lara Álvarez tenía preparada una bomba que para sopresa de todos no se había dicho durante el programa, y ni siquiera lo habían cebado como es costumbre.

La asturiana se acercaba a la joven y le decía: "En España ya son más de las 00:00 por lo tanto es 29 de abril". Tras esta afirmación Rocío se rompía a llorar más si cabe, mientras que confesaba que significaba realmente ese día: "Es el cumple de mi madre".

Rocío Flores llora incosolablemente al recordar el cumpleaños de su madreMediaset España

A pesar de estar completamente rota, Lara invitaba a la joven a dedicarle unas palabras de felicitación a Rocío Carrasco, algo que su hija hacía entre lágrimas: "Decirte que muchísimas felicidades, que me encantaría poder decírtelo en privado pero bueno. Disfruta de tu cumpleaños lo máximo que puedas y que me encantaría que las cosas se pudieran arreglar en privado y no en público pero estoy aquí en este concurso. Yo no quiero hacerte daño para nada. Me encantaría poder hablar cuando llegue", decía la hija de Rocío Carrasco tras varios episodios donde ha pedido públicamente un acercamiento con su madre.

Lara Álvarez consolaba con abrazos a Rocío, y casi la mata del susto cuando intentaba decirle algo que le calmase: "Tú madre te está viendo", decía la presentadora ante la cara atónica de la joven que por un momento creía que su madre iba a intervenir en el programa. La presentadora rectificaba: "Seguro que te estará viendo desde su casa", se justificaba.

¿Qué te ha parecido la felicitación que le ha mandado Rocío a su madre, Rocío Carrasco? https://t.co/NzT6uvqB3J#TierraDeNadie10pic.twitter.com/E9WcSKQwsE — Supervivientes (@Supervivientes) April 28, 2020

"Verte llorar de esta manera y pensar en el cumpleaños de tu madre nos enternece de una manera absoluta. Está claro que tienes un amor infinito por ella y creo que eso nadie lo puede dudar. Si nos ha estado viendo, que yo creo que sí, tu madre se habrá conmovido igual que nosotros. Creo que cuando vuelvas de ‘Supervivientes’ tendrás una oportunidad de reencontrarte con la vida", le ha deseado Carlos Sobera a la joven dedicándole estas bonitas palabras, a lo que Rocío ha respondido tajantemente: "Que Dios te oiga".

Antonio David Flores, padre de Rocío, y exmarido de Rocío Carrasco, estaba en el plató viendo todo y también ha dado su opinión sobre el asunto: "Me desarma cuando la veo llorar así, me rompe el corazón. Me quedo con ese sentimiento tan puro y con ese corazón tan grande que tiene", afirmaba el exguardia civil. Además también ha confesado que su hija llevaba sin felicitar a su madre desde hace más de 7 años.

