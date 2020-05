SUPERVIVIENTES | José Antonio Avilés protagoniza el cambio más radical de la edición, y dudas con su profesión

Es el programa que más se ha visto en televisión en abiertodurante la cuarentena. Así lo reflejan los datos, y es que 'Supervivientes' continúa siendo líder ya que prácticamente no ha tenido que modificar nada en la dinámica del propio concurso.

Este domingo regresaba con su edición 'Conexión Honduras' con muchas cuentas pendientes. La gala volvió a vivir momentos enfocados en la relación entre Ivana Icardi y Hugo Sierra. Esta relación rota sigue en sus horas bajas mientras que Ivana continúa buscando explicaciones. A pesar de ello la argentina ha encontrado el apoyo de Yiya como un hombro donde llegar. Además, la organización puso un tercer vértice en esta relación, ya que se pararon al grupo dejando solos a Hugo, Ivana y Elena, ex suegra del uruguayo. No salió nada bueno de ese encuentro.

También fue día de prueba de recompensa, una cena completa con cubiertos incluidos. Tras la formación de los grupos llegó el momento de competir en una prueba donde los equipos debían formar un tres en raya después de pasar unos obstáculos. Para no variar en esta edición hubo polémica en la prueba, ya que ganó el equipo de Rocío Flores que se saltó su turno, siendo Barranco quien la hiciera dos veces. Este hecho hacía estallar a Hugo, que ya está acostumbrando al público a sus enfados tras las pruebas: "Estoy muy cabreado por la prueba. Me parece una injusticia que Rocío no jugó la final de la prueba. Se dice que siempre me quejo pero esto de hoy es una injusticia", protestaba el uruguayo. "Me da igual. ¿Me vas a dejar comer? ¿Me vas a dar la cena?", decía la nieta de Rocío jurado tan tranquila.

Daba igual si Rocio salía antes o después, Hugo se equivocó al mover la bola y le regaló la partida al otro equipo. #ConexionHonduras11pic.twitter.com/iku2HMC3e7 — Jessy ����‍♂️����‍♀️ (@Jessy002_) May 3, 2020

El cambio de imagen de José Antonio Avilés y las dudas sobre su profesión

Este domingo también era la oportunidad de volver a ver a José Antonio Avilés después de su expulsión del jueves. El colaborador de 'Viva la vida' se veía delante de un espejo después de su paso en el concurso. El cordobés comenzaba la aventura en Honduras con 101,5 kilos, es por eso que ha sorprendido tanto todo el peso que ha perdido durante 'Supervivientes': "Creo que he perdido unos quince", sospechaba el concursante.

Jordi González desvelaba el secreto, y es que José Antonio pesa ahora mismo 78,3 kilos, por lo que ha perdido alrededor de 23 kilos, récord de esta edición por delante de Nyno que perdía unos 18. "He perdido la mitad de lo que era". El jóven quiso confirmar que uno de los motivos que le empujó a participar en el reality fue perder peso, algo que ha conseguido, además ha agradecido los médicos del programa por el buen cuidado a los concursantes, y en su caso más especial porque le diagnosticaron un problema de salud leve relacionado con su peso y su edad al llegar, según confesaba el propio Avilés.

El antes y el después de José Antonio Avilés tras pasar por 'Supervivientes'Mediaset España

Otro de los temas que más está dando que hablar el colaborador de 'Viva la vida', son sus supuestos estudios como periodista. El joven ha admitido en varias ocasiones que ha estado matriculado en la carrera tanto en la Universidad de Granada, como en la Universidad de Gales. Estas declaraciones han saltado a los platós de 'Sálvame' y de 'Viva la vida' donde han investigado que hay detrás de un Avilés que se dice así mismo como periodista.

Las investigaciones de estos programas ha dado como fruto que el cordobés no ha cursado nada de eso, y lo han denominado como un 'Pequeño Nicolas'. Sobre este asunto ha querido preguntar Jordi González en su conexión con el concursante. Tras pedirle Jordi que hablase en inglés para demostrar el nivel que dice tener, el concursante se ha negado rotundamente: "Yo no tengo que demostrar nada", decía algo alterado.

Tras la reación de Avilés, Jordi se explicaba: "Este programa no es un programa en el que se investigue el programa curricular de nadie pero en otros de gran éxito, y tú trabajas en uno de ellos, sí se hablan de los asuntos de los concursantes. De lo que los concursantes sacan a la palestra", le explicaba González dando una pequeña lección de humildad a este 'Pequeño Nicolás'. "Si tú no hubieras dicho que hablas inglés, no se cuestionaría eso, si no hubieras contado que has sido auxiliar de vuelo, no se hablaría de eso. Los temas que se han tratado los has sacado tú en el concurso", continuaba reprochándole el presentador de 'Conexión Honduras'.

Avilés: "Yo he hecho periodismo"

Jordi: "¿Dónde?"

Avilés: "No lo voy a decir hasta que no llegue a España"https://t.co/0FBgMJbayp#ConexiónHonduras11pic.twitter.com/lwISSYfoYh — Supervivientes (@Supervivientes) May 3, 2020

"Cuando llegue a España te lo voy a demostrar", continuaba Avilés defendiéndose. "A mí no me tienes que demostrar nada. Hay excelentes comunicadores que no han pisado la Facultad de Periodismo como Julia Otero o Jorge Javier Vázquez, que son filólogos y hacen entrevistas estupendas", explicaba con ejemplos el propio Jordi intentando relajar al joven cordobés. "Yo he hecho periodismo y he cotizado como periodista en la redacción de dos portales digitales muy importantes", añadía José Antonio. "¿Dónde lo estudiaste?", preguntaba Jordi de forma lapidaria. "Yo cuando llegue a España te lo contesto todo, no voy a dar más datos", contestaba finalmente Avilés que no aclaraba absolutamente nada sobre lo dudoso de sus titulaciones.

