Santiago Segura rectifica y borra su tuit sobre las vacunas: “Los nervios a flor de piel”

Santiago Segura, unos de los actores y directores más importantes de nuestro país, se ha visto obligado en las últimas horas a borrar un tuit sobre las vacunas tras la respuesta que ha recibido por parte de un usuario de esta red social.

Las vacunas se han convertido en las principales protagonistas de esta recta final de 2020, ya que son las armas más importantes para luchar contra la pandemia de la covid-19 que durante este año, que estamos a punto de despedir, ha cambiado nuestros hábitos de vida y ha sumergido a la población a nivel mundial en una de las crisis política, sanitaria y económica más aguda recordada en siglos.

La esperada llegada de las vacunas contra el coronavirus

El proceso de vacunación ya ha comenzado en países como Reino Unido, donde la imagen de la anciana Maggie, primera mujer en ponerse en territorio británico la vacuna de Pfizer, daba la vuelta al mundo. Poco a poco son más los países que están presentando sus planes de vacunación, entre ellos España, que ha anunciado que la vacunación comenzará el próximo domingo 27 de diciembre.

Pero el debate está instaurado en la calle y existen cierta división entre los que son partidarios de vacunarse y los que no. Algunos consideran que la vacuna ha llegado demasiado pronto y tienen miedo a los efectos secundarios, a pesar de que todos los expertos anuncian que los diferentes proyectos de vacuna contra la covid-19 han pasado todas las fases, igual que las destinadas para otras enfermedades, y que son seguras y las mejores aliadas para luchar contra la pandemia.

Santiago Segura, obligado a borrar sus tuits

Este debate parece haber provocado esta pequeña discusión en el perfil de Santiago Segura, que, a pesar de que ha borrado los tuits originales y con los que comenzó toda la conversación, se ha visto obligada a pedir disculpas. El otro protagonista de la historia es David Cebe, Neurólogo según explica en su biografía. En este sentido, Cebe aceptaba las disculpas: "Disculpas aceptadas, gran parte es culpa mía porque he visto otras intenciones que no eran por lo que me estás diciendo ahora. Estamos viviendo tiempos de tensión y nos sentimos cuestionados en varios ámbitos y sobre todo por el tema de vacunas. Así que yo también te pido disculpas".

Disculpas aceptadas, gran parte es culpa mía porque he visto otras intenciones que no eran por lo que me estás diciendo ahora. Estamos viviendo tiempos de tensión y nos sentimos cuestionados en varios ámbitos y sobretodo por el tema vacunas. Asi que yo también te pido disculpas. — David Cebe (@davidcebe) December 19, 2020

A este tuit también ha respondido Santiago Segura, que ha querido volver a excusarse sobre el tema: "Yo estoy deseando vacunarme como comprenderás. Estamos todos muy tensos. Lo he puesto como algo anecdótico, hay diferencias de casi cuatro veces el precio de unas a otras, y respuestas como la tuya me han hecho que lo borre Los nervios a flor de piel tenemos". Parece que la conversación se ha quedado ahí e incluso ambos se han deseado felices fiestas. Eso sí, David Cebe con la coletilla 'Yo si me vacuno'".

Felices fiestas y mejor 2021 para todos! ����tenemos que contar hasta 10 y más con esta red social... #yosimevacuno — David Cebe (@davidcebe) December 19, 2020

La llegada de las vacunas se ha convertido en la mejor noticia de esta recta final de un año marcado por los duros estragos que ha provocado la pandemia en toda la sociedad a nivel mundial. Durante todos estos meses nos hemos tenido que acostumbrar a vivir con mascarillas y con altas cifras de contagios y fallecidos casi a diario. Ahora, la vacuna parece llegar para poner un poco de luz al final del túnel y comenzar para muchos una etapa de recuperación hace la realidad de siempre, la de antes de que llegara el coronavirus a nuestras vidas. Un proceso que muchos esperan que se culmine en el próximo 2021.

