Siro López pide calma con Xabi Alonso en el Real Madrid y habla de un duro revés que se llevó el equipo con Mourinho: "Lo que pasó luego"

Muchos madridistas seguían preguntándose y analizando, 24 horas después, qué le había pasado al Real Madrid en el Metropolitano para perder por 5-2 frente al Atlético de Madrid, en una jornada en la que cedieron el liderato en favor del Barcelona.

Uno de ellos fue Siro López. El periodista no dudó en darle más peso por la derrota a Xabi Alonso, como entrenador, por delante de la plantilla, algo que ya hacía para analizar las derrotas que encajaba el Real Madrid en la época de Carlo Ancelotti: "Voy a utilizar la misma teoría que utilizaba con Ancelotti. Las culpas hay que repartirlas, pero evidentemente para mí las culpas siempre son más del entrenador que del resto".

EFE El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, este sábado, durante el partido de la jornada 5 de LaLiga EA Sports, que disputan el Real Madrid y el RCD Espanyol, en el estadio Santiago Bernabéu

Dentro de los fallos que pueden achacarse al técnico tolosarra podrían estar "que quizás se haya precipitado en darle la titularidad a Bellingham. Él toma esa decisión y Bellingham no estuvo a la altura que se puede esperar de un jugador como Bellingham".

A Siro también le pareció que Alonso "pudo haber tomado decisiones antes de lo que las tomó. Había jugadores que parecía que en el envite no le iba la película".

Preguntado por Juanma Castaño sobre qué jugadores no dieron el nivel, Siro no dudó en señalar al "centro del campo, en general" y a futbolistas en defensa como "Álvaro Carreras o Huijsen, que estaban como muy inocentes, como muy relajados o quizás con demasiada autosuficiencia".

Pese a todo, Siro detectó "en general", falta de "agresividad" al equipo a la hora "de ir a los balones divididos. Parecía que a los jugadores les daba igual. Además yo esperaba un Madrid que presionara arriba, que fuera dominador", cuando lo que pasó en el partido es que quien dominó "desde el primer minuto" fue el Atlético de Madrid.

EFE Jose Mourinho, en el banquillo del Fenerbahçe al que ha entrenado 14 meses.

En cualquier caso, y a modo de conclusión, el periodista pidió no ser contundente con Xabi Alonso y seguir confiando en su trabajo. Pidió prudencia "a los viudos de Ancelotti" y "no sacar la guadaña" tan pronto con Alonso: "Vamos a darle un poquito de tiempo. No hay que quemar las naves por lo que pasó" en el Metropolitano, y puso un ejemplo que llama a tener paciencia: "Yo recuerdo que cuando Mourinho debuta en el Real Madrid en su primera temporada, le mete el Barcelona un 5-0. Se equivocó Mourinho en casi todas las decisiones que tomó. Y después, yo creo, que el Madrid mejoró, y el Real Madrid fue a más después de esa derrota", finalizó.