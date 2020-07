El cabreo de Santiago Segura con un crítico de cine por estas palabras sobre su trabajo: "Con ese desprecio"

Santiago Segura, actor y director español, está a punto de estrenar su nueva película y las redes sociales se han llenado de mensajes de cariño por parte de sus fans que están desean ir al cine a ver la nueva película de Segura. Pero en las redes sociales también hay que hacer frente a los comentarios negativos y por eso el director de cine ha decidido responder a una de esas críticas con el talante y el saber estar que le caracteriza.

El enfado de Santiago Segura por este comentario en redes

Se trata de un mensaje publicado por un crítico de cine en su cuenta de Twitter, donde explica que no le gustó la primera parte de la película que está a punto de estrenarse: "Anoche vi 'Padre no hay más que uno' y me pareció una basura sin ápice de gracia. Hoy he madrugado para ir al pase de prensa de su secuela ¿por qué espero que sea mejor? No, por al aire acondicionado de la maravillosa sala de prensa de Sony".

El mensaje fue publicado el pasado 27 de mayo, pero ha sido esta madrugada cuando Santiago Segura ha decidido contestar para mostrar su rechazo a las palabras y al tono que ha utilizado esta persona pare referirse a la nueva película de Santiago Segura: "Me impacta mucho cuando alguien habla con ese desprecio, superioridad y mala baba sobre el trabajo de otro. Lo siento, sé que debería acostumbrarme. Hay formas más elegantes y menos despectivas de manifestar las opiniones. (Me alegro, eso si, que estuvieses fresquito en el pase)".

Santiago Segura tiene muchas ganas de que llegue el viernes para saber cómo la crítica recibe su nueva obra, una película que ha causado más de un nervio para el equipo de Santiago Segura por la crisis del coronavirus y por el miedo a que no se pudiera estrenar. En este sentido, Segura ha animado a todos sus seguidores a que acudan al cine para disfrutar de este arte, ya que a día de hoy no se ha producido ningún brote en algunas de las salas de cine que hay en nuestro país.

El papel de Santiago Segura en redes sociales

Santiago Segura es uno de los rostros de nuestra sociedad más activo en las redes sociales, donde suele mostrar su punto de vista sobre diversos asuntos de rigurosa actualidad, como los que han aparecido en los últimos meses relacionados con la crisis del coronavirus. Sobre esto, el director ha mostrado en más de una ocasión sus preocupaciones relacionadas con el uso de mascarillas y con las medidas de seguridad y prevención que pudiera tomar la gente para evitar futuros brotes.

También, la política ha marcado el confinamiento de Santiago Segura por sus declaraciones en 'El Hormiguero' en las que señalaba lo siguiente: "Si dices algo malo del Gobierno, igual te llaman facha". Unas palabras que provocaron mucho revuelo en redes y a las que el propio Santiago Segura respondió reconociendo que no tiene ningún tipo de preferencia por ningún partido político. Ahora, centrado en la promoción de su nueva película, el director y creador de personajes como 'Torrente' sigue agradeciendo los mensajes de cariño de sus seguidores y respondiendo con mucha templanza las críticas que recibe en su muro de Twitter.

