Santiago Segura se harta de las críticas: "Ponga una foto y dispare un rato"

Santiago Segura se ha ganado por derecho propio ser uno de los españoles más apreciados por el gran público. El amiguete, tras triunfar con sus películas de Torrente, rebajó el tono de muchas de sus actuaciones y ahora se dedica a protagonizar filmes de corte más familiar. Además, es un habitual de la pequeña pantalla en concursos como Tu Cara Me Suena. No hace tanto, recibió fuertes críticas en las redes sociales por una supuesta "equidistancia" política, lo que, desde entonces, algunos usuarios le siguen recordando, aunque este jueves, Segura ya se haya hartado.

La "equidistancia" de Santiago Segura y el vídeo de los disparos a Iglesias y Sánchez

El vídeo que hoy ha incendiado las redes sociales y en concreto a Podemos ha sido uno en el que se ve a un hombre disparando a imágenes de miembros del Gobierno y diputados reconocibles de la izquierda como Pablo Echenique, Pablo Iglesias, Pedro Sánchez, Irene Montero y Fernando Grande-Marlaksa.

"Ni siquiera las amenazas de muerte de estos pseudocomandos de la ultraderecha van a distraernos de nuestra tarea de reforzar la justicia social y una recuperación económica que no deje a nadie atrás. Frente a los ultras: justicia social, democracia, libertad, Gobierno", ha comentado un Pablo Iglesias que difundía el vídeo desde su cuenta personal. Dentro de todo este lío, ¿qué pinta Santiago Segura? Pues la historia ha comenzado con una señora que, tras compartir un artículo de La Vanguardia, mencionaba al reputado cómico:

"Ahora es cuando Santiago Segura nos sale con lo de la equidistancia", ha comentado. Tras lo que, el mismo Segura no ha dudado en darle una respuesta:

"Estimada señora, que uno sea “equidistante” o “neutral” no quita que pueda condenar o esté en contra de comportamientos ilegales y de individuos perturbados", argumentaba el aludido desde su cuenta personal de Twitter. Pero la conversación iba a más y la misma señora que mencionaba a Segura no dudaba en criticar que este pusiera en el mismo lugar a "fascistas y antifascistas".

"¿Individuos perturbados? Es un representante de una comunidad q alimenta las serpientes manteniéndose "neutral", apolítico, equidistante tolerando y banalizando comportamientos colectivos al poner al mismo nivel fascistas y antifascistas. Aquí estamos ya", replicaba, tras lo que Segura decidió dar una última respuesta, con un notable grado de hartazgo.

"Venga señora, pues ponga una foto mía en su sótano y dispare un rato, lo prefiero a la murga que me está dando... (No se a cuento de que me menciona para empezar)", contestaba un Santiago Segura que finalizaba con un último mensaje: "Que los fascistas son terroríficos y yo no los tolero ni los equiparo con los demócratas, que lo he explicado ya quinientas veces... (Que haya gente tan ciega como usted que no se quiera enterar me entristece mucho, pero que le voy a hacer...)".

¿De dónde viene la polémica con Santiago Segura?

De la equidistancia de Santiago Segura se empezó a hablar tras un mensaje que este publicó y que posteriormente criticó el periodista y tertuliano habitual, Antonio Maestre. Desde entonces, sus palabras son analizadas con esmero por los usuarios críticos que buscan la oportunidad de acusarle por no estar de su lado.

Respecto a las manifestaciones que se produjeron en diferentes puntos del país, y por ende, en respuesta al “odio fraticida y mal rollo perpetuo” que Segura percibe estos días, el actor quiso llamar a la “concordia”. El guionista, productor, actor y director ha pedido “entendimiento y armonía” tal y como ha manifestado a través de un mensaje en Twitter.

Santiago Segura escribía lo siguiente: "Que tristeza esa España de fachas y de rojos, de malos y buenos, de extrema derecha fascista o bolcheviques bolivarianos. Banderas, himnos, caceroladas, odio fraticida y mal rollo perpetuo. Concordia, entendimiento, armonia... Igual suenan a descafeinado, pero son palabras necesarias"

Este tuit acumuló más de 15.000 retweets y 56.000 likes. Además, y en respuesta a otro usuario,Segura indicaba que le "merecen respeto la gente de izquierdas y de derechas", pero que lo que no "soporta" es "la estupidez, la incompetencia y los fanatismos, vengan de donde vengan".

Una polémica que fue a más en redes sociales

El periodista Antonio Maestre incendiaba las redes con la siguiente respuesta a Santiago Segura: “Tiene todos los tópicos del equidistante pero con intelectualidad de ameba. El poema de Gabriel Celaya lo podría haber escrito pensando en él”.

Tiene todos los tópicos del equidistante pero con intelectualidad de ameba.



A lo que añadía: “Son personajes como Santiago Segura con su discurso los que ponen en riesgo a los periodistas que la extrema derecha nos tiene amenazados. Les facilitan el trabajo”.

La respuesta de Santiago Segura que no dejó indiferente

La conversación a través de Twitter entre el periodista y el actor se tornó seria. Y todo, por la contundente respuesta de Santiago Segura: “Entiendo que te consideres alguien importante (pero no tengo la menor idea de quién eres). Me parece repulsivo que alguien te tenga amenazado y lo siento mucho. Nadie debería estar amenazado”. Una polémica que seconvirtió en protagonista indiscutible de la jornada de domingo a través de Twitter.