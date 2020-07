Santiago Segura desvela el motivo por el que no abandona las redes a pesar de las críticas

Como la mayoría de programas de la parrilla televisiva, 'El Intermedio' está encarando sus últimos programas antes de marcharse de vacaciones. Es por ello que muchos colaboradores ya están despidiendo sus secciones hasta septiembre.

Es el caso de Thais Villas, que con su espacio 'Terracitas', en el que entrevista en la terraza de un bar a un personaje famoso, ha visto como por la crisis del coronavirus sus entrevistas habían pasado a hacerse a través de videollamadas. Sin embargo, con la desescalada, la mítica colaborada de Wyoming ha vuelto a los bares.

Para despedir esta temporada, Villas ha elegido a un viejo conocido del presentador de 'El Intermedio', Santiago Segura. Hay que recordar que Wyoming ha aparecido en películas de Segura como varias de la saga 'Torrente' o en 'Isi/Disi: Amor a lo bestia'.

El director, actor y productor era entrevistado con motivo del estreno de su nueva película, la segunda parte de su éxito veraniego 'Padre no hay más que uno'.

�� Santiago Segura: "Si puedes ir en un AVE tres horas y media con un señor al lado tosiendo, por qué no vas a ir al cine que tiene butacas de por medio e hidrogeles". ▶ #elintermediohttps://t.co/CtsN8OzbWHpic.twitter.com/i5GhalBG3H — El Intermedio (@El_Intermedio) July 1, 2020

Los motivos por los que Santiago Segura no abandona Twitter a pesar de las críticas

Sobre el estreno de su nueva película el 7 de agosto, el director se ha mostrado ilusionado pero también preocupado por la situación: "Estoy contento de estrenar película. Es la felicidad absoluta. Habrá que ver como está la cosa en agosto. Si en un Ave puedes ir tres horas y media con un señor al lado tosiendo, ¿por qué no vas a ir al cine que hay butacas libres o hidrogel en la puerta?", decía lanzando una queja que ha manifestado en más ocasiones en programas como 'El Hormiguero'. También desvelaba el papel de sus dos hijas en la película y como no trabajaban gratis para él, han cobrado a su padre por trabajar y sus cuentas las maneja su mujer.

Destaca en Segura, como la cuarentena le ha hecho el efecto contrario que ha la gran mayoría de españoles. En vez de engordar, el creador de 'Torrente' ha perdido peso considerablemente: "Lo de hacer pan y bollos al principio sí, pero al final me los comía. Así que me propuse hacer ejercicio, hora y media diaria", además desvelaba como al estar en su casa, nada de ropa cómoda para hacer ejercicio, directamente en calzoncillos.

�� Santiago Segura cuenta cómo ha pasado el confinamiento: "Lo de hacer pan y bollos, al principio sí, pero luego me los comía, entonces dije 'voy a hacer ejercicio'". ▶ #elintermediohttps://t.co/E9T6MX7m1Qpic.twitter.com/Z4muoITNPF — El Intermedio (@El_Intermedio) July 1, 2020

Más tarde, Segura era preguntada por una de sus facetas más desconocidas, las de las redes sociales: "Tú cada vez que coges el dedito, el móvil y el twitter la lías", le insinuaba Thais Villas después de que durante las últimas semanas Santiago se haya convertido en tendencia en las redes sociales después de varios mensajes del tipo 'ni rojos ni fachas', que le han generado críticas desde todos los sectores, y que le han hecho protagonizar piques con más de algún personaje.

"Es verdad y me gusta, porque coges el pulso del odio y del mal rollo de Twitter. Es increíble, cualquier mensaje por inocente que sea es susceptible de ser criticado y vapuleado. Un 'buenos días' a las 9 de la mañana a mí me costó un 'será para ti hijo de p..., y llevo desde las 6 de la mañana'. O un 'A las 9 de la mañana siendo famoso por qué te levantas tan pronto ¿Tú eres tonto?'", se lamentaba el cómico.

Tras esta respuesta Thais Villas le preguntaba porque tras estas críticas y esta crispación por qué no cerraba su perfil en Twitter si tantos disgustos le está generando. La respuesta era clara: "Con tres millones y picos de seguidores que puedo decir que el 7 de agosto se estrena la película. Twitter es un medio de comunicación, si tu tienes tres millones y medio de seguidores por supuesto hay medio millón de tocapelotas, pero los otros tres millones son gente normal que cuando les digo que estreno película en agosto me contestan con mensajes como 'que guay, me gustó la anterior'".

