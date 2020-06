Santiago Segura sorprende a todos y opina sobre Marlaska en 'El Hormiguero': "Igual me llaman facha"

El actor y director español, Santiago Segura, ha visitado esta semana el programa de Pablo Motos, 'El Hormiguero', para pasar un rato divertido y también comentar la actualidad de estos días que tiene una gran carga de política. En este sentido, Segura comentó el asunto relacionado con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska y toda la polémica generada después de la destitución de Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid.

La reflexión de Santiago Segura y Pablo Motos sobre los "fachas"

Santiago Segura, siempre poniendo un toque de humor a sus comentarios, señaló lo siguiente tras la experiencia vivida días atrás en redes sociales con el periodista Antonio Maestre. En este sentido, estas fueron las palabras del actor en 'El Hormiguero': "A mí no me gusta que un ministro mienta pero si digo esto puede que me llamen facha". Una reflexión que despertó las carcajadas de una mesa en la que se encontraban el propio Pablo Motos y también la periodista de LaSexta Cristina Pardo.

Santiago Segura: “Iba a decir que me parece mal que mienta un ministro, pero igual es de fachas”



Pablo Motos: “O estás absolutamente de acuerdo con el Gobierno o eres un facha”



Tras este comentario, el propio Pablo Motos, muy activo en estas últimas semanas comentando la actualidad política en su programa, subrayó lo siguiente: "Hablemos de esto, porque da miedo hablar de esto. Lo cual es un síntoma horrible. Estamos viviendo un nivel de insultos, no solo en el Congreso de los Diputados sino en la vida general, que ahora mismo cualquier persona que no esté absolutamente de acuerdo con todo lo que dice el Gobierno, incluido tú, eres un facha". Con relación a esta reflexión de Motos, Segura le dijo, también con mucho humor, que "no le metiera en eso, fascista".

El director de sagas como 'Torrente' ha saltado en los últimos días al centro de la opinión pública por varias respuestas que ha dado en sus redes sociales. Hace pocos días, un usuario reflexionaba en su perfil sobre el fallecimiento de George Floyd en Estados Unidos y en dicho texto utilizó una frase del líder de Vox, Santiago Abascal, para mandar una indirecta al propio Santiago Segura: "Supongo que en estos momentos, la gran mente de Santiago Segura estará en él ni fascistas ni antifascistas en EEUU Porque discriminar a los negros está bien, responder está mal". Este tuit le pilló totalmente por sorpresa al actor que le respondió con la siguiente aclaración: "Mi mente normal me dicta que ser feminista, antifascista, creer en la igualdad de los seres humanos independientemente de su raza es lo normal. Cualquier otra cosa es una aberración contra la que luchar. También que paz es preferible a guerra. ¿Hay algo de esto que no entiendas?".

La respuesta de Segura a Antonio Maestre

Pero esta no ha sido la única polémica en la que se ha visto envuelto Santiago Segura en las últimas semanas en redes sociales. Hace varias jornadas tuvo que salir al paso de las palabras de Antonio Maestre, respecto a las manifestaciones que han tenido lugar en varios puntos del país para protestar por la gestión que estaba haciendo el Gobierno de Pablo Iglesias y Pedro Sánchez: "Que tristeza esa España de fachas y de rojos, de malos y buenos, de extrema derecha fascista o bolcheviques bolivarianos. Banderas, himnos, caceroladas, odio fraticida y mal rollo perpetuo. Concordia, entendimiento, armonía... Igual suenan a descafeinado, pero son palabras necesarias". Unas palabras que fueron respondidas por el periodista de la siguiente manera: "Tiene todos los tópicos del equidistante pero con intelectualidad de ameba. El poema de Gabriel Celaya lo podría haber escrito pensando en él". Ante esta dura reflexión respondió con un simple "ni te conozco".

