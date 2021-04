Santi Rodríguez se salta el guion en 'La Sexta Noche' y habla sobre las restricciones: "No comprendo"

El intérprete Santi Rodríguez ha tomado postura este sábado en 'La Sexta Noche' sobre las restricciones impuestas en Semana Santa. Con el presentador, Hilario Pino, ha realizado una fotografía también de la circunstancia extrema que atraviesa el sector cultural en España.

Según ha asegurado el actor, los políticos han tenido menos en cuenta a la cultura que a otros sectores: "Las medidas con otros sectores no han sido iguales". Además, Rodríguez ha reiterado que le dan "alegria los partidos políticos porque en todos los sitios se han tomado malas medidas". Recordamos que este sector es uno de los que más ha sufrido la pandemia.

El sector cultural ha perdido el 29% de los ingresos presupuestados en 2020, una pérdida de ingresos que prevé aumente en 2021 hasta casi el 35% y que vienen acompañados de una destrucción del empleo el pasado año en organizaciones culturales del 60%. En cuanto al empleo, un 37% mantiene aún parte de la plantilla en ERTE, mientras el 59% reconoce haber reducido plantilla como consecuencia de la pandemia.

Respecto a la situación con el turismo extranjero en España, ha criticado la incoherencia de algunas restricciones que se han adoptado en estas fechas: "No comprendo que puedan venir franceses a España y yo no pueda llevar a mi hija a Sevilla. Hay cosas que no se han hecho todo lo bien que se podría. Prefiero quedarme con el ejemplo de cordura de los ciudadanos", decía Santi Rodríguez en 'La Sexta Noche'. Por eso, ha insistido en que "estamos confrontando por la política y debemos ayudarnos entre nosotros y arrimar el hombro".

Más de 5.250 infracciones denunciadas desde el inicio de la Semana Santa

La Guardia Civil ha denunciado desde el miércoles y hasta ayer un total de 5.272 infracciones y controlado a 108.144 vehículos en toda España, en el dispositivo para comprobar si se respetan las restricciones impuestas por el coronavirus.

Según han indicado a Efe fuentes cercanas del dispositivo, este sábado se han impuesto un total de 1.155 sanciones y controlados 25.200 coches, en tanto que el Viernes Santo las cifras fueron 1.586 y 25.090, respectivamente. El Jueves Santo se interpusieron 1.166 denuncias y se controlaron 32.271 vehículos, mientras que el miércoles la Guardia Civil denunció un total de 1.365 infracciones y controló 28.583 vehículos en toda España, según las mismas fuentes.