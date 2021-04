Boticaria García aprovecha 'LaSexta Noche' para alertar de un bulo sobre el coronavirus: "Paripé pandémico"

Boticaria García ha regresado este sábado a 'LaSexta Noche' para seguir analizando algunos de los trucos más habituales para protegernos frente a la pandemia, a pesar de que algunos pueden provocar que el riesgo de contagio aumente.

Uno de los principales complementos para protegernos de un posible contagio es la mascarilla, que ya se ha convertido en una 'compañera' habitual con la que salir a la calle o realizar otra actividad. En este sentido, esta semana ha estado marcada por la entrada en vigor de una norma que obliga a llevar la mascarilla en todo momento independientemente de si se guarda la distancia de seguridad y en sitios tan curiosos como la arena de la playa o haciendo senderismo por la montaña.

La importancia de las mascarillas

En este sentido, todos somos conscientes de que las mascarillas nos va a acompañar durante unos meses más, por lo menos hasta que la vacunación consiga un porcentaje de inmunización suficiente que nos permita recuperar la normalidad que teníamos antes de la llegada de la pandemia.

Por ello, las recomendaciones sobre los diferentes modelos y sobre cómo se debe hacer un uso correcto de ellas forman parte ya de nuestra vida diaria. Pero en esta ocasión Boticaria García ha querido compartir con todos los espectadores de La Sexta una 'anécdota' que le ha ocurrido durante esta semana, y que ha provocado que tenga que desechar la mascarilla por otra, ya que tenía miedo a que se hubiese contaminado.

La experiencia de Boticaria García

Este sábado, Boticaria García se ha presentado en el plató de 'LaSexta Noche' con un maletín, que a primera vista ha sorprendido hasta el propio presentador, Hilario Pino, antes de que procediese a explicar qué le había ocurrido.

Su experiencia tiene que ver con los supuestos maletines o cajas que desinfectan diferentes tipos de artículos a través de luz ultravioleta c, algo que Boticaria García ha querido matizar para explicar que esta tecnología, en aparatos caseros, puede tener más contras que pros. "Fue a un edificio a trabajar con mi mascarilla puesta, que es obligatorio. Al llegar allí me tomaron la temperatura, me limpié las manos y de repente llegó un señor con un maletín. Lo abre y me dice que pusiese la mascarilla dentro para proceder a su desinfección".

Tras escuchar sus palabras Hilario Pino señalaba que nunca se había topado con una situación parecida. Después, Boticaria García ha seguido explicando algunos secretos de esta tecnología: "Yo me quedé muerta. Me quité la mascarilla y la puse dentro del maletín y en el momento que la puse pensé en lo que había hecho. Dentro del maletín había unas supuestas luces de ultravioleta C. Es verdad que puede destruir el coronavirus, pero en equipos profesionales. Hay informes que desaconsejan el uso de esta tecnología en dispositivos de este tipo, ya que lo normal es que no sea ultravioleta c y por otro lado no puede ser manipulado de esta manera".

Boticaria García y el ‘Paripé pandémico’ pic.twitter.com/4YMKXG8dmr — LaMoscaTV (@LaMoscaTV1) April 4, 2021

Por último, la colaboradora de 'LaSexta Noche' ha explicado que desechó la mascarilla por miedo a contagio: "Yo se lo expliqué al señor, sin la mascarilla y me dijo que esto estaba siendo utilizado en el metro de Tokio. Cuando terminó este paripé pandémico cogí la mascarilla, pero obviamente no me la volví a poner".

