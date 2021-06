Sale a la luz la llamativa decisión de 'Got Talent' para sustituir a Paz Padilla

Hace unas semanas, se hizo pública la decisión de Mediaset de prescindir de Paz Padilla en 'Got Talent'. La carrera televisiva de la actriz parecía ir muy bien dentro de la cadena, ya que formaba parte de varios formatos y es uno de sus rostros más conocidos. No obstante, después de tres años formando parte del talent, han decidido que no formará parte de la mesa del jurado esta vez.

Durante la sexta edición, la actriz se ausentó durante unas semanas como consecuencia de la muerte de su marido, pero volvió para la fase final. No obstante, este tiempo fue suficiente para que el equipo del programa se diese cuenta del buen funcionamiento de Risto Mejide, Edurne y Dani Martínez como jurado. Este podría haber sido el motivo que ha empujado a Mediaset a dar por finalizado el contrato de Padilla.

Desde que se dio a conocer la noticia, muchas han sido las especulaciones que han surgido en torno al personaje que sustituirá a la gaditana. Nada más saber que Padilla no volvería a salir, se llegó a decir que Rocío Carrasco sería la elegida para ocupar su puesto. No obstante, esta información fue negada rotundamente por Mediaset, aunque no quisieron dar más detalles al respecto.









A pesar de las constantes dudas de los espectadores, Mediaset no ha querido dar explicaciones sobre el motivo del despido de la actriz ni de quien será la persona que ocupará su silla. A pesar de ello, una imagen promocional de la grabación de la séptima temporada ha resuelto algunas de las dudas más comentadas.

Hasta ahora, el talent de Telecinco siempre había contado con cuatro miembros en la mesa del jurado. Sin embargo, en esta nueva temporada solo habrá tres personas encargadas de valorar las actuaciones: Risto Mejide, Edurne y Dani Martínez. Es por esto por lo que se ha sabido que Padilla no tendrá ningún sustituto en el programa y que, definitivamente, no volverá a participar junto a sus antiguos compañeros.





El motivo de su salida

Aunque ya se ha resuelto esta duda, hay muchos que se siguen preguntando el motivo por el que Padilla no aparecerá en 'Got Talent'. Algunos han planteado que todo esto se debe a una posible mala relación entre Paz Padilla y Risto Mejide por el enfrentamiento que protagonizaron al final de la sexta edición. Incluso la presentadora de 'Sálvame' fue preguntada por ABC si el ambiente de trabajo tenía algo que ver en su despido. "Tú me conoces", respondía.

La comunicadora solo se pronunció al respecto en 'Sálvame' cuando protagonizó un acto para hablar de su nuevo libro, 'El humor de mi vida', que va por su octava edición y ha vendido más de 200.000 ejemplares. "Yo valoro lo importante de la vida. Lo más importante para mí es ser feliz, rodearme de amor y nada me afecta", decía. "Lo más importante es el amor. Da igual el trabajo, el dinero, la fama, el cuerpo. Lo demás me da igual. Soy tremendamente feliz y ese es el mensaje que doy", señalaba.