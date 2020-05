Rocío Flores vuelve a pedir un acercamiento a su madre y señala a un culpable: ¿Fidel Albiac?

El puente de las emociones ha resultado ser una de las pruebas que más titulares ha dejado por parte de los participantes de 'Supervivientes'. Los fans del concurso han podido conocer los miedos y los traumas de los robisones que han pasado por los peldaños que separan la plataforma que une a los concursantes de Lara Álvarez.

Un puente formado por los peldaños de la culpa, el perdón, el arrepentimiento y el distanciamiento. Además Rocío Flores, por su paso por esta prueba ha querdio añadir un nuevo paso, el de echar de menos: "Echo de menos a mi madre. Sobre todo cuando estás pasando la mayor parte de tu vida sin ella", confesaba durante su paso por este difícil trago de abrir sus sentimientos.

No es ninguna novedad los toques de atención que la nieta de Rocío Jurado ha hecho a su madre a lo largo de toda la edición de 'Supervivientes', en varios episodios y siempre con el mismo mensaje, el del acercamiento. Sin embargo, tras el paso de la joven por el puente de las emociones ha dejado visible a un posible culpable a que esa reconciliación no suceda.

Casi una vida echando de menos a su madre, la dura confesión de Rocío Flores

La joven del clan Jurado-Flores comenzaba con el peldaño de la culpa contando como una experiencia le superó en una fase de su vida en la que se vio separada de su hermano David, algo que no pudo gestionar bien: "Hay algo de lo que me culpabilizo todos los días cada vez que me levanto. Es en una etapa de mi vida no haber podido estar con mi hermano cuando quizás más me necesitaba. No haber podido estar con él y no haber podido ayudarle como hice siempre", comenzaba diciendo mientras en sus ojos ya se intuían lágrimas. Además también contó como desde muy pequeña tuvo que asumir ciertas responsabilidades debido a la ausencia de su madre, Rocío Carrasco:" También me culpabilizo de cuando me tenía que hacer responsable de cosas que a lo mejor por edad no me correspondían, y ver que intentas que haya ese punto de inflexión, esa conexión, no por mí, sino por el que viene detrás de mío y no lo consigues. Para mí era desganador decir: 'No puedo cambiarlo, no puedo hacer nada por que haya esa conexión entre ellos y poder ayudar al pequeño'", comentaba frustrada.

Rocío Flores: "Tengo muchas cosas dentro y no quiero hacer daño, estoy cansada de guerras" https://t.co/NzT6uvqB3J#TierraDeNadie13pic.twitter.com/XJAKgLwrZN — Supervivientes (@Supervivientes) May 19, 2020

También quiso abrirse la nieta de Rocío Jurado sobre como no ha sabido comportarse en ocasiones con su padre, Antonio David Flores: "A lo mejor en la etapa más dura que hemos vivido en casa no supe estar a la altura. Soy muy cabezota y a lo mejor irme a la cama sin pedirle perdón o simplemente sin decirle que le quiero o darle un beso".

Sobre el rencor que ha sentido durante todo este tiempo, la joven admitía que no guarda dentro nada y abre la puerta a cualquier tipo de reconciliación: "No tengo que perdonar a nadie, cada uno sabe lo que hace somos mayores, quizás no es el 'te tengo que perdonar por no haber estado, sino echo de menos el que estés, me falta esa parte'", decía entre lágrimas.

"Quizás me arrepienta de no haber exteriorizado muchísimas cosas que me han pasado a lo largo de mi vida, de no haber pedido ayuda a quien debía cuando debía, y de no hacer ver que había un problema y de callármelo con tal de que mi gente no sufriera. Me arrepiento de muchas cosas" continuaba confesando después de una adolescencia complicada.

Rocío Flores confiesa que le gustaría tener un acercamiento con su madreMediaset España

Sobre su madre, destacó lo importante que había sido para ella una ausencia así a pesar de contar con el cariño de otras presonas: "El llevar tantísimos años sin hablar con ella, el fracaso en cada intento y el ver la relación que a lo mejor puede tener mi padre con su madre o la de amigas… Es muy doloroso porque el tiempo nunca vuelve. Puedo dar gracias de que tengo a Olga de que es mi segunda madre pero siempre falta la segunda parte".

A pesar de todo lo que se ha hablado sobre los motivos que se esconden detrás de este distanciamiento, la joven ha confesado no sentirse culpable por ningún hecho en concreto: "No creo que tenga que pedir perdón por algo en concreto. Dentro de las posibilidades que se me han dado siempre he intentado mirar por el bien de mi familia y de todos. Estoy cansada de guerras, lo único que quiero es tranquilidad. Es tan sencillo como levantar el teléfono", concluía haciendo un llamamiento.

La persona que dificulta el acercamiento entre Rocío Flores y Rocío Carrasco

Ante todas estas confesiones Carlos Sobera ha aprovechado para preguntar sobre un posible acercamiento con su madre. La joven lo tiene claro y le gustaría que pasara, sobre todo por su hermano como ya ha confesado en más de una ocasión. Sobera ha preguntado entonces si Rocío creía si hay alguien de por medio que evitaba que su madre pudiese tener un acercamiento con sus dos hijos. Ante esta pregunta la hija de Antonio David asentía firmemente. El presentador de 'Tierra de Nadie' continuaba insistiendo: "¿Quién crees que puede ser?". Rocío Flores ha evitado dar un nombre, pero si todos los caminos llevan a Roma, la respuesta de la joven inevitablemente llevaba incluido el nombre de Fidel Albiac, la pareja de Rocío Carrasco: "Lo sabes tanto tú, como yo, como todo el mundo", sentenciaba ella.

Carlos: "¿Crees que hay alguien que le impide a tu madre ese acercamiento?"

Rocío: "Sí, lo pienso, lo sabemos tanto tú como yo"https://t.co/NzT6uvqB3J#TierraDeNadie13pic.twitter.com/G2zlZAwIxQ — Supervivientes (@Supervivientes) May 19, 2020

