Avilés ataca duramente a Rocío Flores recordándole por qué no se habla con su madre

No hay día en la edición de 'Supervivientes 2020' en la que no haya un gran bronca de por medio. Y como ya viene siendo habitual es José Antonio Avilés una de las dos partes participantes, algo que le ha costado encontrase solo en el concurso a estas alturas.

Desde que comenzase la edición, el colaborador de 'Viva la vida' se acercó a Rocío Flores, junto con quien ha pasado gran parte del concurso. De esta manera, Rocío, Avilés y Barranco formaron una piña para apoyarse entre sí durante su estancia en Honduras. Con el paso de la semanas esto parece haber llegado a su fin, ya que si era la semana pasada cuando vivíamos una pelea de proporciones mayores entre José Antonio Avilés y Albert Barranco que suponía el fin de su amistad, ahora le ha tocado discutir con la nieta de Rocío Jurado, sacando toda la artillería posible.

¡Avilés vuelve a sacar a Rocío Carrasco!: "Se aprovecha de que hay una parte que nunca habla, ella sí está sacando tajada de esto"



�� Opino como Avilés

❤️ No lo compartohttps://t.co/0FBgMJbayp #ConexiónHonduras9 pic.twitter.com/wujv3HNNas — Supervivientes (@Supervivientes) April 19, 2020

Avilés saca a Rocío Flores la turba relación con su madre

Todo comenzaba después de que Avilés se sintiera ofendido tras la doble nominación de Rocío Flores en la última gala. Por esa razón Avilés no ha dudado en buscar a Rocío y ajustarle cuentas: "Has venido a limpiar tu imagen que la tenías muy manchada, no te voy a dar el gusto de que me pongas una demanda", comenzaba acusando. "No he venido a darte una exclusiva que es lo que querías. Se acabó", se defendía la hija de Antonio David justificando los ataques del cordobés. "Yo no he venido a hacerte una exclusiva, a lo mejor la exclusiva la tiene otra persona", le contestaba amenazando el polémico concursante.

La conversación continuaba subiendo de tono. "Escúchame Rocío Flores", avisaba José Antonio Avilés. "Rocío Flores Carrasco", respondía con algo de retanca la joven. "Preocúpate de arreglar las cosas con 'esa del apellido' (Carrasco) lo que tengas que arreglar", le 'aconsejaba' Avilés sacando el polémico tema de la relación entre madre e hija que siempre está persiguiendo a Rocío. "Yo no tengo que arreglar nada, cariño. Tengo mi conciencia muy tranquila", ha replicado ella. "Si pretendes hacerme daño con mi madre móntate aquí y pedalea", decía una agresiva Flores con peineta incluida.

José Antonio Avilés y Rocío Flores discuten durante 'Supervivientes'Mediaset España

"Quiero dejar muy claro que soy hija de mi padre, hija de mi madre, que me siento muy orgullosa de los dos", decía Rocío Flores sorprendiendo tras hablar bien de su madre. "Me ha dicho que estoy aquí aprovechándome de la imagen de mi madre. ¿Que he insinuado yo de mi madre?", se defendía la joven alterada: "Nunca jamás, desde que tengo la mayoría de edad se me ha pasado por la mente hacer una exclusiva hablando mal de mi madre porque me ha parido y va a ser mi madre hasta que yo muera".

"Si no quieres terminar en un ujzgado no hables cosas que no puedes demostrar", seguía advirtiendo ella. "Estás cagado por la demanda que te puede caer", decía recordando que podía ser objetivo de una demanda de su madre, Rocío Carrasco, y la pareja de esta, Fidel Albiac.

El colaborador de 'Viva la vida' no se ha amedrentado por las amenazas de la hija de Antonio David Flores: "El sumario y la documentación la tiene mucha gente. Yo me veo en la obligación de informar, pero no me quiero ver en un juzgado", gritaba el cordobés sacando, posiblemente, el episodio más vergonzoso de la vida de Rocío Flores, la sentencia publicada hace unos meses en los medios de comunicación donde se podía leer que la joven había agredido a su madre: "Su hija la había golpeado y la había tirado al suelo hasta en dos ocasiones, una en la cocina, y otra, en un intento de parar la huida de Rocío Flores", se podía leer en este documento legal. Finalmente Flores zanjaba esta discusión con un escueto pero claro mensaje: "Lo que tú tengas conmigo, lo hablas conmigo porque mi madre no tiene nada que ver".

¡Avilés saca el tema del Sumario a Rocío! ¿De qué lado estás?



�� Rocío

❤️ Aviléshttps://t.co/0FBgMJbayp #ConexiónHonduras9 pic.twitter.com/X1MPGZP18P — Supervivientes (@Supervivientes) April 19, 2020

Tras volver de publicidad, Jordi González comunicaba que Rocío Flores había pedido hablar con la organización. "Espero que se solucione", ha declaraba su padre, Antonio David Flores. Era Avilés el primero que volvía a hablar y daba por rota su relación con la que había sido su mejor compañera desde que comenzase el concurso: "Esto no quiere decir que vaya a hablar mal de ella", aclaraba.

"Yo no he venido aquí a darle una exclusiva a este señor, como no le ha salido bien ahora quiere ir en contra de mí y me parece lícito, pero yo soy así y no tengo más caras", se defendía la joven. Por su parte, Avilés continuaba 'en sus trece': "Yo en ningún momento le estoy diciendo que se esté aprovechando de la imagen de su madre si no de que hay una parte que nunca hablar. Ella sí está sacando tajada de esto".

Finalmente, Rocío Flores también daba por rota la relación que unía a ambos participantes de 'Supervivientes': 'Esto no se lo perdono en la vida, a mí me ha fallado. La conclusión de Avilés es que tengo una doble cara y muchas cosas que ocultar, que tenga valor y que lo plante encima de la mesa. Me siento defraudada y decepcionada".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

El preocupante ataque de ansiedad de Rocío Flores que amenazó con hacerle abandonar 'Supervivientes'

'Supervivientes': Antonio Pavón ataca a Rocío Flores tras su salida: "Hace cosas detrás de las cámaras"

El verdadero motivo por el que Rocío Carrasco y Rocío Flores no tienen relación: "Le propinó varios golpes"