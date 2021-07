Rocío Carrasco se sincera y explica su gran temor en su nueva etapa en 'Sálvame': "No quiero"

Este lunes, Telecinco anunciaba que Rocío Carrasco vuelve a 'Sálvame'. Finalmente será este miércoles cuando la hija de Rocío Carrasco se siente de nuevo en el plató de Telecinco para contar los detalles de su vuelta a la pequeña pantalla, de la que aún no se conocen muchos detalles. Lo que sí sabemos es el temor que tiene la hija de la más grande cuando vuelva a pisar el plató de Mediaset.

La hija de Rocío Jurado, protagonista de la docuserie 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' que ha revolucionado Mediaset y las redes sociales en los últimos meses, regresa a la primera línea unas semanas después del final de la docuserie para "cumplir uno de sus mayores deseos", como anunció Jorge Javier Vázquez el pasado viernes en 'Sálvame Deluxe'.

Rocío Carrasco aborda las especulaciones sobre un posible embarazo: "Tú lo has dicho, se ha especulado" ?? #yoveosálvamehttps://t.co/Ha2MhxTmW3 — Sálvame Oficial (@salvameoficial) July 5, 2021





Desde Telecinco llevan días generando expectación sobre la vuelta de Rocío Carrasco. La pasada semana lanzaban una pequeña promo en la que aseguraban que la hija de la tonadillera iba a cumplir uno de sus sueños. Las reacciones no tardaron en llegar desde distintos rostros conocidos de Mediaset. Maria Patiño contaba sus teorías en 'Socialité', entre las que destacaba la posibilidad de que Carrasco estuviera embarazada.

Por su parte, Sonsoles Ónega se colaba en el plató de 'Sálvame', buscando que Jorge Javier Vázquez le desvelara algún detalle nuevo, ya que en su programa, 'Ya es mediodía', llevan días especulando sobre cuál será ese gran deseo que va a cumplir Rocío. Sin embargo, la visita de Ónega no dio sus frutos, debido a que el presentador de 'Sálvame' no desveló casi ningún detalle.

Entre los rostros que forman parte de Mediaset en la actualidad, se encuentran algunos con lo que Rocío Carrasco no tiene una buena relación o no tiene contacto actualmente, como son su hija Rocío Flores y Olga Moreno, actual pareja de Antonio David Flores, exmarido de Carrasco.





Y aunque Rocío no ha desvelado más detalles sobre el papel que ocupará en 'Sálvame', sí ha comentado sus miedos a reencontrarse con Moreno y Flores. Por una parte, su hija trabaja como colaboradora tanto en los debates de 'Supervivientes' como en el plató de 'El Programa de Ana Rosa', lo que hace posible un encuentro entre madre e hija. Por su parte, Olga Moreno se encuentra en Honduras en la recta final de 'Supervivientes' y cuando regrese, bien sea como expulsada o finalista, tendrá que pasar por el plató de Mediaset.

La hija de Rocío Carrasco no ha ocultado que no le gustaría encontrarse con ninguna de las dos, ya que según publica 'Semana', no quiere "retroceder" en su proceso y cree que debe "seguir para delante", buscando "que las cosas aporten y que no resten". El miedo de Carrasco se debe a que alguno de estos encuentros podría interferir en su recuperación personal y revivir malos momentos del pasado.