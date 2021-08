Roberto Leal detiene 'Pasapalabra' al descubrir un hecho insólito sobre Marco Antonio: "Paren máquinas"

'Pasapalabra' se ha convertido en el concurso estrella de la televisión en España en los últimos meses. El formato presentador por Roberto Leal cuenta con una audiencia fiel, que incluso en la época estival, sigue demostrando estar detrás de la pantalla cada tarde. En esta ocasión, Leal se ha visto obligado a parar el programa ante el hecho insólito que ha descubierto sobre Marco Antonio.

El concurso de Antena 3 se ha convertido en líder en su franja horaria, obteniendo un 20% de share de media, desde que saliera de Mediaset, el formato no ha parado de dar alegrías a la cadena, tanto por su audiencia como por haber favorecido al informativo de Vicente Vallés que se emite a continuación, e incluso haber llevado a su concursante estrella, Pablo Díaz, a 'El Hormiguero'.

Roberto Leal obligado a frenar 'Pasapalabra'

Los duelos entre los concursantes no cesan y por ello, Roberto Leal se ha visto obligado a intervenir en más de una ocasión. Recientemente, la batalla entre Marco Antonio y Sofía en 'El Rosco' ha puesto en un aprieto al presentador. Marco Antonio contaba con un acierto menos que su rival, por lo que estaba obligado a probar con alguna palabra. Leal quiso entonces preguntar al concursante como veía la situación, pero este no vio oportuno revelar ninguna información.

"Alguna hay, estoy a un acierto de empatar. Me voy a reservar de momento, porque ella hace lo mismo...", decía mientras reía, consciente de que estaba utilizando la misma estrategia que empleaba su compañera día tras día. En dicho momento, Roberto prefería no involucrarse en la dispuesta y ponía tierra de por medio diciendo: “Yo no quiero meterme aquí, vamos a jugar”.





En otra ocasión, el presentador se vio obligado a frenar a dos concursantes tras 'La pista musical'. Nuria March acertaba la canción a la primera y conseguía los cinco segundos para su equipo, momento que aprovechaba Marco Antonio para marcarse un baile de celebración con su compañera. Tras una charla distendida comentando el momento, March aseguraba a Roberto que con cinco minutos más harían un baile mucho mejor. Momento en el cual el presentador tenía que advertirles, con el humor que le caracteriza, "si os doy cinco minutos más nos cierran el programa".

En este caso, Roberto Leal no ha podido evitar para el programa al percatarse de un hecho insólito en los programas que lleva Marco Antonio concursando. "Paren máquinas", decía el presentador con la expresividad que le caracteriza. "Porque es la primera vez en, espérate, ¿cuántos programas llevas conmigo ya?, 34 programas, que vienes con una camiseta lisa", exclamaba sin poder creerlo, ya que Marco Antonio acostumbra a vestir camisas de estampados muy llamativos que no han pasado desapercibidas para los espectadores del programa.

"¿Qué está pasando?", preguntaba Roberto, a lo que el concursante decía entre risas, "hombre es para darte la oportunidad de que tú destaques un poco, pero me está costando". "Mira como vengo, ni un emoticono. ¿A qué me lo pinto? No porque me matan en vestuario", apuntaba Leal, que en dicho programa aparecía con una camiseta blanca y una camisa encima de un color claro, por lo que apenas destacaba por su vestimenta.