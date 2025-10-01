COPE
El sector bancario celebra que Bizum cruza fronteras y ya puedes pagar con el móvil en Portugal, Italia y Andorra

La popular aplicación de pagos española inicia su expansión por el continente con el objetivo de crear una solución de pagos inmediatos en toda Europa

El popular servicio de pagos móviles Bizum ha comenzado su expansión internacional, tal y como se ha comentado en 'Herrera en COPE' de Carlos Herrera. Los usuarios españoles ya pueden realizar pagos con el móvil en países como Portugal, Italia o Andorra, marcando un hito en la estrategia de crecimiento de la plataforma impulsada por el sector bancario español.

Bizum, que actualmente cuenta con casi 30 millones de usuarios en España, aspira a alcanzar los 150 millones en toda Europa. A la iniciativa se están sumando progresivamente más países, desde Grecia hasta los países nórdicos, lo que ampliará considerablemente el alcance y las posibilidades del servicio.

Hacia una solución de pago europea

Este crecimiento se verá reforzado por la interconexión con Wero, la solución de pagos que impulsan conjuntamente Francia, Alemania y Bélgica. El objetivo final de esta colaboración es ofrecer a los ciudadanos soluciones europeas de pagos inmediatos que sean gratuitas, rápidas y seguras en todo el continente.

Recuerda, sector bancario, contigo. 

