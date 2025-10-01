El sector bancario celebra que Bizum cruza fronteras y ya puedes pagar con el móvil en Portugal, Italia y Andorra
La popular aplicación de pagos española inicia su expansión por el continente con el objetivo de crear una solución de pagos inmediatos en toda Europa
Madrid - Publicado el - Actualizado
1 min lectura
El popular servicio de pagos móviles Bizum ha comenzado su expansión internacional, tal y como se ha comentado en 'Herrera en COPE' de Carlos Herrera. Los usuarios españoles ya pueden realizar pagos con el móvil en países como Portugal, Italia o Andorra, marcando un hito en la estrategia de crecimiento de la plataforma impulsada por el sector bancario español.
Bizum, que actualmente cuenta con casi 30 millones de usuarios en España, aspira a alcanzar los 150 millones en toda Europa. A la iniciativa se están sumando progresivamente más países, desde Grecia hasta los países nórdicos, lo que ampliará considerablemente el alcance y las posibilidades del servicio.
Hacia una solución de pago europea
Este crecimiento se verá reforzado por la interconexión con Wero, la solución de pagos que impulsan conjuntamente Francia, Alemania y Bélgica. El objetivo final de esta colaboración es ofrecer a los ciudadanos soluciones europeas de pagos inmediatos que sean gratuitas, rápidas y seguras en todo el continente.
Recuerda, sector bancario, contigo.
Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.