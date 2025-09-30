COPE
'Herrera en COPE' se emite en directo este miércoles desde Cariñena Wine Museum, con acceso libre

Con los invitados, Carlos y Alberto Herrera, junto a los colaboradores del programa, tratarán del momento actual de la D.O. Cariñena, de sus vinos y del enoturismo

Este miércoles, 1 de octubre, se retransmitirá para toda España desde Cariñena el programa 'Herrera en COPE', el matinal de esta cadena, dirigido y presentado por el reconocido periodista Carlos Herrera. El programa se realizará desde el renovado Cariñena Wine Museum, de 10 de la mañana a una de la tarde, con entrada libre hasta completar aforo.

En la nueva temporada en septiembre, Carlos Herrera anunció que, a partir de las 10 horas, cede el micrófono a su hijo Alberto Herrera, acompañado por él  y Jorge Bustos hasta las 13h. Será Alberto quien acuda a Cariñena; aunque ya desde las 6 horas de la mañana, el programa anunciará y se sumará a la cobertura especial.

Esta emisión de «Herrera en Cope» en Cariñena ofrecerá entrevistas al presidente de Aragón, Jorge Azcón; al presidente de la Denominación de Origen Cariñena, Antonio Serrano; y el consejero de Agricultura del Gobierno de Aragón, Javier Rincón. Con los invitados, Carlos y Alberto Herrera, junto a los colaboradores del programa, tratarán del momento actual de la D.O. Cariñena, de sus vinos y del enoturismo.

ENTREVISTAS EN «HERRERA EN COPE»

9.05, el presidente autonómico aragonés, Jorge Azcón (Entrevista telefónica con Carlos Herrera).

10.25, el consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón, Javier Rincón (directo desde Cariñena Wine Museum).

11.25, el presidente de la Denominación de Origen Cariñena, Antonio Serrano (directo desde Cariñena Wine Museum).

