Risto no se muerde la lengua y manda un mensaje a Podemos tras ser señalado: "Lloro"

Risto Mejide es un presentador que se caracteriza por mostrar su opinión en cualquier situación, sin morderse la lengua y siendo claro en sus mensajes. Una muestra de esto la hemos podido ver este miércoles en su programa 'Todo es mentira', cuando tras recibir un tuit de la formación política Unidas Podemos, cuestionando su respeto y educación, Risto ha respondido a los morados.

"Os he prometido algo y aquí las promesas se cumplen, ya lo sabéis. Os he mencionado un tuit de Podemos sobre mí, sobre este programa y sobre nuestra forma de tratar a los entrevistados que pasan por 'Todo es mentira'. Lógicamente, no nos vamos a quedar callados ni debajo del agua", decía el presentador para arrancar su intervención. Pasaba entonces a recordar los hechos, la entrevista del día anterior y la introducción en la que leía el mensaje que ha dejado en redes sociales la formación morada.





"Le dimos voz durante un buen rato, estuvimos callados escuchando al portavoz de Podemos, Enrique Santiago, con motivo de la reforma de la ley de seguridad ciudadana", apuntaba Mejide sobre la entrevista vivida la tarde anterior, en la cual al finalizar, el portavoz de Podemos aseguró que "había sido un placer" y Risto apuntó que "no podía decir lo mismo".





El mensaje de Risto a Podemos desde el plató de 'Todo es mentira'

Arrancaba entonces su mensaje a los socios del Gobierno de coalición: "Yo que les voy a decir a los señores Podemos, pues que tienen razón. Tienen toda la razón del mundo la educación y el respeto es lo primero, en eso coincido al 100%. Si educación es interrumpir a alguien porque se está excediendo en su tiempo, que es mi trabajo", y les invitaba a hacer una entrevista grabada en la próxima ocasión, la cual se pueda recortar para cumplir con el tiempo establecido en el programa.

"Si falta de educación es decir lo que uno piensa, por ejemplo que no ha sido un placer estar con usted pues yo tengo ese defecto, no debería decir la verdad muchas veces", aseguraba y añadía que el entrevistado "entró desde el principio faltándole al respeto a este programa, soltando cosas que no eran rigurosamente ciertas, por no decir que eran mentira".

Podemos nos acusa de no ser educados ni respetuosos con su diputado Enrique Santiago



"Si educación consiste en decir la verdad ahora entiendo muchas cosas. Si uno le falta a la educación por decir la verdad, ustedes tienen un problema serio", se mostraba tajante y recordaba que se considera un profesional porque se gana la vida "contando la verdad o tratando de decirla". Y para concluir apuntaba: "Que me acusen a mi de ser el que incita a la crispación en este país, a la crispación política, ahí es donde, señores de Podemos, vamos a recibir algunas clases de educación y crispación política, vamos a recibirla de los buenos, de ustedes".