Risto Mejide sorprende por sus palabras respecto al coronavirus: "No soy negacionista pero…"

Risto Mejide ha comenzado 'Todo es mentira' mostrándose muy crítico con una de las últimas decisiones del Gobierno. Antes de hacer un repaso de la actualidad, haciendo hincapié en la situación política y en cómo se encuentra La Palma y sus vecinos a raíz de la erupción de Cumbre Vieja, el presentador quiso dejar su clara opinión sobre las nuevas medidas para frenar los contagios por coronavirus.

"¿Para qué nos hemos vacunado?", comenzaba diciendo el conductor del espacio de Cuatro para arrancar 'Todo es mentira'. Mejide se mostró muy crítico y sin pelos en la lengua, como es habitual, a la hora de opinar sobre las nuevas noticias acerca de la algunas comunidades ya han impuesto algunas restricciones de cara a las navidades. "Si las vacunas son eficaces... ¿Por qué nos restringen a los vacunados? Que se les aplique las normas a los que no se han vacunado", se quejaba.

"Animo a la gente a que se declare 'insumiso sanitario'", pedía el conductor del espacio, dejando muy sorprendidos a todos los colaboradores presentes en el plató, entre los que se encontraban el periodista Antonio Naranjo y la actriz Anabel Alonso. "No soy negacionista. De hecho, creo tanto en las vacunas que, como me pongan una sola restricción, me las voy a saltar todas", aclaraba entonces el comunicador, muy indignado.

"La incidencia debe dejar de ser un factor. A mí me parece fantástico que haya gente que no se haya vacunado, pero que se les aplique una serie de normas...", se quejaba, entre los aplausos del público. "Yo estoy muy desconcertada con todas estas novedades. Habéis dado en el clavo. Hay que diferenciar entre vacunados y no vacunados. Hay que saber a quién le pasa qué. A estas alturas no podemos seguir con estas improvisaciones. Si nos hemos vacunado, será por algo. Los vacunados tenemos que tener unas prerrogativas. La vacuna funciona", decía entonces la actriz, apoyando las palabras del presentador.









"El 75% de los ingresados en UCI no estaban vacunados"

"Es como si yo digo... ¿y mi libertad de ir a 160?", agregaba Alonso, dejando claro que no ve sentido a no diferenciar entre vacunados y no vacunados a la hora de poner restricciones para evitar que aumenten los contagios por coronavirus, corroborando así las palabras del presentador.

"Se me escapa que se siga vendiendo este discurso del miedo. Se ha acostumbrado el poder público lo de acojonar al personal. Da igual que sea con el gran apagón, con las restricciones, con los productos, con la pandemia. Genera un miedo paralizante en algunas personas", declaraba Antonio Naranjo, también a favor de las palabras de sus compañeros.

"La incidencia se ha disparado hasta 82. El 75% de los ingresados en UCI no estaban vacunados", apuntaba Marta Flich, haciendo referencia a la importancia a la hora de diferenciar los vacunados de los no vacunados. Como consecuencia, antes de arrancar el programa y dar la primera noticia del día, Risto ha querido pedir cordura al Gobierno a la hora de establecer restricciones.