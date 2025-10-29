COPE
Los bancos financian el crecimiento y la creación de empleo y su función es clave para la economía

Escucha el sector bancario del miércoles 29 de octubre

Redacción Herrera en COPE

Publicado el - Actualizado

1 min lectura0:39 min escucha

¿Qué nos cuenta el sector bancario esta semana?

Los bancos financian el crecimiento y la creación de empleo y su función es clave para la economía de las familias porque financian sus proyectos de futuro. 

El crédito a vivienda ha crecido un 23% y los tipos de interés son de los más baratos de la eurozona. Los bancos también son esenciales en nuestro día a día. Gestionan más de mil millones de recibos domiciliados, más de 6.000 operaciones con tarjeta en medio año, y más del 99% de la población tiene puntos de acceso bancarios.

