Los bancos financian el crecimiento y la creación de empleo y su función es clave para la economía
Y recuerda: el sector bancario, contigo
¿Qué nos cuenta el sector bancario esta semana?
Los bancos financian el crecimiento y la creación de empleo y su función es clave para la economía de las familias porque financian sus proyectos de futuro.
El crédito a vivienda ha crecido un 23% y los tipos de interés son de los más baratos de la eurozona. Los bancos también son esenciales en nuestro día a día. Gestionan más de mil millones de recibos domiciliados, más de 6.000 operaciones con tarjeta en medio año, y más del 99% de la población tiene puntos de acceso bancarios.
"Hoy es un día para confortar a las víctimas. Para recordar todas las historias de valentía que se vivieron"
Carlos Herrera
