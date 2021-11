Una reportera de 'Todo es verdad' denuncia las amenazas que ha recibido en directo: "Te corto el cuello"

Una reportera de 'Todo es verdad' tuvo que hacer frente a las amenazas que recibió mientras hacía su trabajo para el programa de Cuatro. El equipo del espacio localizó al presunto pederasta de Valdeavero y envió a su domicilio a una de sus periodistas para intentar contactar con él. Mientras ella intentaba hacerle unas preguntas tras su salida de prisión, Cristóbal cargaba duramente contra ella, la increpaba y incluso le lanzaba peligrosas advertencias.

Antes de dar paso a su compañera, Risto Mejide informó de que Cristóbal, frutero de Valdeavero, ha sido puesto en libertad tras de ser acusado de haber abusado sexualmente de más de diez niños, de entre tres y catorce años. Por este motivo, la reportera fue hasta la puerta de su casa y llamó al telefonillo del presunto pederasta para intentar hablar con él.

Sin embargo, la reacción del acusado fue más agresiva de lo que se esperaba e hizo pasar a la periodista un complicado momento. "Mira, no te metas. No tengo nada que decirte y, como salga, nos vamos a complicar la vida", le advertía el hombre, siendo esta la primera advertencia que hizo al equipo del programa de Cuatro. "Yo solo quería preguntarte cómo estás llevando tu vuelta tras salir de prisión, sabiendo que hay tantos niños en tratamiento psicológicos", insistía la reportera.

"¿Por qué nos vamos a complicar la vida?", le preguntó la comunicadora, muy sorprendida. "Porque nos vamos a complicar la vida, ya te lo digo yo", apuntaba el acusado. "¿No quiere bajar entonces a hablar con nosotros?", lo intentó otra vez la periodista. "No voy a hablar contigo y menos con una payasa como tú. Eres una perra", le atacaba el presunto pederasta. "Pero podía no insultarme ¿Yo soy una perra?", se defendía ella. "Igual que tú me dices que yo he abusado, yo te llamo perra", seguía él.









"Hemos puesto en conocimiento a las autoridades policiales lo sucedido"

"Como cuelgue el telefonillo... Tengo un hombre de 80 años aquí, mi padre, tengo a mi sobrino que es un menor...", relataba Cristóbal, muy enfadado con el equipo de 'Todo es mentira'. "Pero, ¿Por qué no baja y nos los explica?", le ofreció la reportera, con la intención de dejar de llamar al telefonillo y no seguir molestando a su familia, a cambio de unas declaraciones.

"Como salga, te corto el cuello, que lo tengas clarito. Vete a tomar por cu.., payasa. Que te vayas a la mierda, pedazo de pu...", añadía el acusado, muy exaltado. "Como se te vuelva a ocurrir llamar al telefonillo, voy a salir y te la voy a liar", zanjaba el acusado, provocando que el programa de Cuatro tuviese que abandonar el domicilio.

Tras mostrar las llamativas imágenes a los espectadores, Risto Mejide aclaró que el programa ya había tomado medidas al respecto: "Hemos puesto en conocimiento a las autoridades policiales de lo sucedido".