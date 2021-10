Jesús Vázquez y Noemí Galera recuerdan su conflicto con Risto Mejide en 'OT': "No me ha pedido disculpas"

'Operación Triunfo' está de aniversario. Como consecuencia, el pasado viernes, el formato celebró su 20 cumpleaños con un especial de 24 horas, emitido en su canal de YouTube y RTVE Play. El programa logró reunir a concursantes de todas las ediciones, a profesores e incluso a todos los miembros del jurado que pasaron por el programa para dar sus valoraciones. Para no perder la costumbre, Noemí Galera, directora de La Academia, fue la encargada de presentar el espacio.

Entre las intervenciones, destacó la de Jesús Vázquez, ya que se puso al frente del talent musical durante cuatro años, coincidiendo con su etapa en Telecinco: ‘OT 2005’, ‘OT 2006’, ‘OT 2008’ y ‘OT 2009’. El presentador siempre ha guardado un buen recuerdo de esta época de su vida y se ha mostrado muy emocionado al recordar algunas de las anécdotas más divertidas de su paso por 'OT'.

A raíz de esto, también quiso recordar a Risto Mejide, miembro del jurado más polémico y con el que protagonizó varios enfrentamientos, por lo que fue quien aportó un punto de amargura a su etapa al frente del talent. Ambos discutieron en varias ocasiones y no dudaban en lanzarse cuchillos en pleno programa. A pesar de ello, con el paso de los años, decidieron enterrar el hacha de guerra y, actualmente, mantienen una relación cordial.

"Nos divertíamos muchísimo, incluso con Risto", bromeaba Vázquez, haciendo referencia a la tensión que aportaba Risto al programa. "Sí, sí, en serio. Hasta que pasó lo que pasó, yo me reía mucho con él", corroboraba Galera, dejando claro que en los comienzos de Risto como jurado era todo buen rollo.









"Me gustaría sentarme a hablar con él"

"Es la persona con la que peores momentos he pasado en televisión. Pero la vida te vuelve a juntar y hoy tenemos una relación bastante cordial. Fue él quien tuvo la generosidad de pedirme disculpas, primero personalmente y luego en un programa. No soy rencoroso y yo también le pedí perdón", reconocía Vázquez, asegurando que ya ha pasado página y olvidado esos malos ratos.

Sin embargo, Galera no ha podido decir lo mismo. Por aquel entonces, la directora de La Academia compartía mesa con Risto y ambos juzgaban las actuaciones de los concursantes. "Yo no he vuelto a verle, pero cuando vi que os habíais reconciliado, me pareció estupendo. Pasa el tiempo, las personas cambian, y no es sano guardar rencor. A mí también me gustaría sentarme a hablar con él algún día porque yo lo consideraba mi amigo", aseguraba Galera.

"A mí no me ha pedido disculpas, así es que estoy esperando. Pero es igual, no pasa nada", reconocía la conductora del especial. SIn embargo, no quiso darle importancia y mandó un mensaje de agradecimiento al presentador de 'Todo es mentira' por enviar un vídeo para felicitar al programa por su aniversario.