La respuesta del Gran Wyoming a los que critican su patrimonio: "Me he comprado otro"

El Gran Wyoming es un cómico que genera polémica en muchas de sus intervenciones públicas. Su posicionamiento a la izquierda no es desconocido por los espectadores que siguen desde hace 14 años su programa, 'El intermedio' en laSexta. Uno de los temas recurrentes en redes y medios suele ser el patrimonio de Wyoming, que se conoce por ser amplio y, claro está, ante la tradicional pregunta que realiza Broncano en 'La Resistencia', muchos esperaban su respuesta.

“Me he comprado otro”

La pregunta comenzó con una breve introducción del tema por el mismo Wyoming. Conocedor de la polémica y el interés que suscita su patrimonio, explicó que hace apenas una semana varios medios de tirada nacional como 'El Mundo' o 'El Español' se habían hecho eco de la noticia. Una noticia que, en palabras de Wyoming genera “medio millón” de resultados en Google.

Aunque no ha querido contestar directamente a la pregunta, el Gran Wyoming ha querido lanzar un mensaje a quienes le critican, afirmando que se va a comprar otro piso.

Como decimos, la polémica no es nueva y, tal y como afirma Wyoming, esta misma semana se ha estado hablando sobre el tema.

¿Cuánto dinero tiene el Gran Wyoming?

Según publica este miércoles el diario "El Mundo", Wyoming tiene 20 propiedades en Madrid y una parcela de 306 metros cuadrados en el área de Los Negrales en Alpedrete (Madrid). Además tiene otros dos pisos en régimen compartido junto a sus hermanos y su pareja. El diario de Unidad Editorial también señala que en el Registro de la Propiedad aparece en dos empresas: 18 Chulos Record SL, "que ingresó en el último ejercicio 270.000 euros", y Asuntos y cuestiones varias S.L., que según Jaleos del corazón por primera vez en su historia tiene una deuda que se eleva 18.000 euros. El diario "El Español" también publicó en 2018 la misma cuenta de posesiones. "Llevo 30 años trabajando en televisión y he ganado mucho dinero y lo invierto en lo que quiero", afirmó el humorista en una entrevista a Vanitatis.

Pese a su abultado patrimonio, la fama también le ha llevado a vivir momentos para él incómodos. Contó una de esas situaciones en el programa "Liarla Pardo" de LaSexta. "Yo he entrado en bares en los que me han puesto el himno nacional y me he marchado. Era para tocar los cojones con el himno y ellos saben por qué lo ponen, como diciendo que no soy bienvenido", ha comentado Wyoming. Pero no solo en bares. "Un día, un hombre desde un coche me gritó por la ventanilla '¡Viva España!'. Yo sé que no están dando un viva España, están diciéndime 'rojo', ha dicho.

