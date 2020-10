El reproche de Miquel Montoro a Fernando Simón tras su visita en 'Planeta Calleja'

Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas Sanitarias, ha visitado junto al aventurero Jesús Calleja el programa 'Planeta Calleja', en la que ha sido su primera aparición televisiva más allá de la que ha protagonizado durante estos meses de pandemia en los que ha sido la persona responsable de informar a todo el país del avance de la covid-19 en nuestro país.

La figura de Fernando Simón siempre ha sido cuestionable y cada una de las decisiones que se han tomado en el Ministerio de Sanidad respecto a la pandemia le han salpicado de una manera o de otra, y está entrevista, uno de los momentos televisivos más esperados en muchos meses, no se ha escapado del debate social que siempre envuelve a cada uno de los pasos que da Fernando Simón.

El Fernando Simón más sincero

En la entrevista hemos podido a un Fernando Simón abierto disfrutando de una de sus aficiones favoritas, la aventura, y también hablando sin ningún de censura de algunos de los asuntos relacionados con la pandemia de una manera muy diferente a la habitual. Fernando Simón ha confesado que el pasado mes de agosto se marchó de vacaciones porque "ya no podía más" y necesitaba unos días para poder desconectar.

El doctor se ha mostrado defensor de la gestión de Pedro Sánchez, llegando a decir que nunca se había imaginado que un presidente tuviera el valor de cerrar un país: "En ese momento sentí un peso en las espaldas porque por algo que acababa de decir se cierra el país. Pero luego pensé en lo que acababa de decir el presidente, porque la decisión era suya. Nuca me hubiera imaginado que un presidente tomara esa decisión".

Fernando Simón: "Nunca me había imaginado que un presidente tuviera el valor de cerrar un país" #CallejaSimónhttps://t.co/XedePu1DyNpic.twitter.com/iaMecTjUnX — Planeta Calleja (@Planeta_Calleja) October 2, 2020

También ha subrayado el papel que la política ha tenido estos meses en la gestión de la crisis, defendiendo que nuca ha existido una intervención política en sus decisiones: "Nadie ha tratado de controlar el trabajo que hacemos".

Sobre las diferencias en los datos respecto a otros países, Fernando Simón ha reconocido que hay ciertos puntos que se están escapando. Por ejemplo, el doctor ha reconocido que en comparación con Alemania hay detalles que no entienden: "No sabemos qué ha pasado en Alemania. Cuando hablamos con ellos no vemos diferencias significativas en las medidas. La forma de moverse y de relacionarse entre los ciudadanos es diferente a los países del sur.

Respecto a la futura vacuna contra la covid-19, Fernando Simón ha reiterado su importancia en el futuro a corto y medio plazo: "Las vacunas son lo mejor que le ha pasado, desde el punto de vista sanitario y de la salud, a este mundo desde que es mundo. Han salvado millones de vidas".

La vida personal de Fernando Simón también ha cambiado de forma radical, ya que es una de las personas más conocidas de nuestro país en estos momentos. Este hecho ha provocado que el director del Centro de Coordinación de Alertas Sanitarias cuente un suceso que le ha pasado con su mujer: "Mi mujer me dice que no hable por la calle porque me reconocen por la voz".

La indirecta de Miquel Montoro a Fernando Simón

Uno de los momentos más divertidos del 'Planeta Calleja' con Fernando Simón ha sido cuando han visitado al youtuber Miquel Montoro, que se encontraba haciendo deberes en su granja, desde donde graba sus famosos vídeos. El joven influencer no ha dudado en mandar, con mucha ironía, un recado a Fernando Simón, ya que estaba haciendo deberes: "Estoy haciendo los deberes porque este señor nos ha puesto el cole, eso no debería ser así". "Vamos a tener que hablar muy seriamente sobre el colegio", ha explicado el propio Fernando Simón.

Miquel Montoro y Fernando Simón, sentados alrededor de la misma mesa (con distancia de seguridad). Esto sí que no nos lo esperábamos �� #CallejaSimónhttps://t.co/XedePu1DyNpic.twitter.com/19W8cthzPg — Planeta Calleja (@Planeta_Calleja) October 2, 2020

