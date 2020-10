Jorge Javier, alto y claro sobre Fernando Simón antes de 'Planeta Calleja': "Hay cosas que no me gustan"

El estreno de este viernes del programa de 'Planeta Calleja' con la presencia de Fernando Simón está llamado a ser uno de los momentos televisivos más importantes de este 2020, a pesar de que el director del Centro de Coordinación de Alertas Sanitarias ha estado presente en nuestros televisores a diario desde el pasado invierno para informarnos de los avances diarios de la crisis de la covid-19 en nuestro país.

De cara a promocionar el programa, Jesús Calleja ha visitado este jueves 'Sálvame' para hacer promoción del programa y contar algún que otro detalle todavía desconocido de este esperado programa.

Calleja le ha contado a Jorge Javier Vázquez y a todos los colaboradores lo fácil que ha sido grabar con el doctor Simón y también lo fácil que fue 'ficharle' para escaparse unos días a conocer el fondo marino: "Me atendió y me dijo sí en el acto. Le tocaba parar sí o sí una semana porque estaba saturado".

El apoyo de Jorge Javier a Fernando Simón

En ese momento, Jorge Javier Vázquez ha decidido apoyar de forma contundente a Fernando Simón y defender al director del Centro de Coordinación de Alertas Sanitarias por todas las críticas que ha recibido en los últimos meses.

"Cuando pase esto todos vamos a tener que hacer reflexiones, pero a mí hay cosas que como periodista no me gustan. Vale que lo que hacemos en ‘Sálvame’ no es periodismo, es entretenimiento, pero si yo tuviera que hablar como comunicador, en muchas ocasiones me he avergonzado de pertenecer a este sector por la manera en que se ha tratado a este señor".

Pero no ha sido la única reflexión que ha hecho para defender a Fernando Simón: "Todos nos hemos permitido opinar de cosas de las que no tenemos ni idea. Es un auténtico bochorno. A todos nos ha faltado humildad. Teníamos que dejar a los que saben, a los que han estudiado sobre esto, a los expertos. Han salido muchos ‘salvapatrias’ a hablar de cosas que no tenían ni idea. A dar soluciones, a opinar sobre las medidas, a criticar sin tener ni idea".

La opinión de Jorge Javier Vázquez

A pesar de esta defensa, también ha reconocido que ha podido hacer algunas cosas mal en algunos momentos de la gestión: "Equivocarse es inherente al ser humano. Y en el trabajo igual. Todos nos equivocamos, es imposible no hacerlo. Pero somos muy poco generosos con los errores de los demás. Está claro que, por muchos errores que haya cometido, el trabajo de Fernando Simón era salvar vidas, hacer lo mejor por la ciudadanía".

Por último, Jorge Javier se ha mostrado un poco irritado con la situación política del país y la tensión que hay en las últimas jornadas: "A mí la situación política no me divierte ya, llega un momento en que es muy preocupante. Se ha sido muy injusto con este señor, mucho".

