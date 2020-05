La lección de humildad de Miquel Montoro a los que le critican por no hablar en catalán en sus vídeos

El youtuber del campo mallorquín Miquel Montoro ha recibido muchas críticas por parte de sus seguidores de habla catalana por, precisamente, cambiar el idioma de sus vídeos al castellano. El joven se hizo viral hace unos meses por sus vídeos y por su destacado acento.

Miquel Montoro ha hecho un vídeo para sus seguidores en el que ha respondido a varias preguntas que le han ido haciendo. Entre ellas, la de por qué ha cambiado el idioma en sus vídeos. Montoro ha explicado que recibe muchos mensajes a diario y que ha notado que muchos catalanoparlantes están "enfadados" porque ya no habla en catalán.

"Os explicaré por qué lo hago. Tengo muchos seguidores y la mayoría me piden que, por favor, hable en castellano, ya que si no no me entienden", ha explicado Montoro recalcando que es "un montón, un montón de gente la que se lo pide". Como el joven se ha hecho viral en los últimos meses y ha visto como su número de seguidores no paraba de crecer ha decidido cambiar el idioma: "Nosotros (refiriéndose a los catalanoparlantes) entendemos el castellano, porque lo estudiamos en el colegio desde pequeños, pero los que solo hablan castellano no entienden el catalán, por eso he decidido hablar en este idioma para que nos entendamos todos".

Además, el youtuber Miquel Montoro ha recordado que si lo hace de esta manera podrá conseguir muchos más seguidores de otras partes de España e incluso del mundo.

Hi ha un experiment matemàtic que és una passada. Si multipliques aquest minut i mig per cadascú de nosaltres et surt exactament el futur del català. pic.twitter.com/dosyUOQcbQ — Modernet (@ModernetdeMerda) May 15, 2020

Precisamente, la cuenta que publica el vídeo critica que, si todos los habitantes de las zonas catalanoparlantes pensaran e hicieran como Miquel Montoro, la lengua terminaría en desuso. Además, muchos de los seguidores lamentan que era parte de su esencia que hablara en catalán y que era lo más lógico, ya que el joven se ha mostrado siempre como defensor del producto local y de las costumbres mallorquinas: "Este hecho pone de manifiesto cómo es de urgente y necesario que la lengua tenga detrás la fuerza de un Estado que la proteja y la potencia. Si no, morirá".

Aquest fet posa de manifest com n'és d'urgent i necessari que la llengua tingui al darrera la força d'un Estat per tal de protegir-la i potenciar-la si no té la sentència feta. — vadortitus (@vadortitus) May 15, 2020

"Es trágico. La gracia que tenía Miquel Montoro era justamente que hablaba un mallorquín rural y auténtico. Lo que dice no es tan importante como el cómo lo dice. Le quitas su idioma y solo queda un niño hablando de cosas triviales en un idioma ajeno. Ha perdido frescura".