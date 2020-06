El recado de Ana Rosa a Sánchez por sus rectificaciones: "El Gobierno más erudito..."

El Gobierno de Pedro Sánchez se ha tenido que enfrentar a una crisis impredecible hace unos meses. El COVID-19 ha pillado desprevenidos a casi todos y esto ha provocado numerosos errores y contradicciones en su gestión.

Ahora que poco a poco se esta volviendo a la 'nueva normalidad', y con todos los focos puestos en las medidas que va aprobando el Gobierno, el Ejecutivo de Sánchez sigue protagonizando episodios de contradicciones, falta de transparencia y despertando las críticas.

Así se ha podido ver con las últimas medidas tomadas para la reapertura de fronteras. Era el ministro de Sanidad, Salvador Illa, quien anunciaba que las fronteras se abrirían a partir del 1 de julio. Sin embargo, solo tres días después aparecía Pedro Sánchez y contradecía a su ministro anunciando que sería el 21 de junio.

Una de las periodistas que ha querido darle eco a esta problemática dentro del Gobierno ha sido Ana Rosa Quintana, que en el monólogo inicial de su programa, reflexionaba sobre el 'mando único' de Pedro Sánchez, al que le dejaba un recado en forma de 'piropo'.

Las críticas de Ana Rosa a las contradicciones del Gobierno de Pedro Sánchez

"Es una buena noticia para comenzar a reactivar la economía. No sabemos que ha cambiado en tres días para cambiar así. No es la primera vez que Sánchez rectifica a sus ministros. Nos hace pensar que el mando único no es un equipo de personas, sino solo el propio Sánchez", comenzaba explicando como habían variado las fechas de apertura de fronteras, y como se habían contradecido varios miembros del Gobierno quedando al final como fija le decisión final del presidente.

"La ministra de turismo, Reyes Maroto, anunciaba la apertura de fronteras con Francia y Portugal, pero Moncloa remitía una nota desmintiéndolo. Este tipo de decisiones, nos hace preguntarnos cómo se toman las decisiones en Moncloa, qué papel tienen los expertos, qué pintan los ministros a los que Sánchez rectifica y si, realmente, son los científicos o el presidente quien decide todo", continuaba reflexionando.

"No sabemos cuál es la razón del cambio de criterio ni conocemos el plan para que la llegada de turistas sea segura. Lo que sí nos queda claro es que cualquier cosa que anuncie un ministro puede ser puesta en cuarentena hasta que el presidente la rectifique o ratifique", decía especialmente irónica con los últimos movimientos en el Gobierno.

Finalmente dejaba un recado a todas las decisiones tomadas en los últimos meses, las contradicciones y rectificaciones por parte del ejecutivo, y lo hacía tirando de refranero popular y en lo que parecía un piropo 'envenenado': "Si rectificar es de sabios, este Gobierno es el más erudito de la historia".

