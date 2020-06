Ana Rosa para los pies a Alessandro Lequio tras estallar contra los comunistas: "Han matado más y mejor"

Hace un par de semanas que Alessandro Lequio ha vuelto a su puesto de colaborador en 'El programa de Ana Rosa', un puesto que lleva desempeñando desde hace varios años siendo uno de los tertulianos más polémicos de Ana Rosa Quintana.

Tras varias semanas desparecido tras el fallecimiento de su hijo Aless a causa de un cáncer, parece que el aristócrata italiano ha preferido ahogar las penas con trabajo y se ha reincorporado a su asiento habitual en Mediaset. Desde ahí ha vivido momentos emotivos al recordar la figura de su hijo y narrar cómo han vivido tanto él como Ana Obregón la desaparición de su único hijo en común.

Sin embargo, Lequio, lejos de autocompadecerse, ha vuelto con ganas de mostrar su versión más sincera y canalla respecto según que temas abordados en el programa, algo que le ha provocado protagonizar su primera gran bronca con Ana Rosa tras su regreso.

Alessandro Lequio se muestra enfadado con el comunismo en 'El programa de Ana Rosa'Mediaset España

Alessandro Lequio carga contra el Comunismo: "Han matado más y mejor"

'El programa de Ana Rosa' había pasado a debatir sobre la victoria de Jorge Pérez en 'Supervivientes'. El guardia civil se consagró como el vencedor de los 200.000 euros en una edición donde no destacó ni protagonizó ninguna polémica. En este debate que habitualmente dirige Joaquín Prat, también estaba presente Ana Rosa Quintana.

En un momento dado, Alessandro Lequio comenzó a defender que la destitución de Pérez de los Cobos en su carga dentro de la Guardia Civil había influido en que el concursante se haya proclamado campeón del reality. Tras estas declaraciones el aristócrata italiano estallaba contra los comunistas: "De la misma manera que unos odian a los fachas, yo odio a los comunistas. Es exactamente lo mismo. Es más, ellos tienen la suerte de tener una maquinaria propagandística que es infinitamente mejor que la derecha, porque ellos han matado más y mejor", defendía con un tono alterado.

"Odio es una palabra muy fea" se escuchaba de fondo en desacuerdo con las palabras de Lequio. Ana Rosa se mostraba muy en contra de las palabras que estaba escuchando en boca de su colaborador, mucho más después haber empezado el programa con un monólogo que defendía la concordía y rechazaba el lenguaje guerracivilista: "Hoy he empezado diciendo que me parece un horror el lenguaje guerracivilista. No lo voy a consentir. Ni fachas, ni rojos. Que cada uno piense y defienda lo que le dé la gana respetando a los demás", recriminaba la presentadora a Lequio.

