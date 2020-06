El zasca de la presentadora Ángeles Blanco al Gobierno por la llegada de turistas que triunfa en las redes

Mucho se está hablando a lo largo de toda la desescalada sobre las medidas que está tomando el Gobierno en según que aspectos y ámbitos. Todas han tenido aplausos y críticas, sin embargo hay una que parece que ha encontrado las críticas de casi todos los sectores.

La autorización de la llegada de turistas a las ciudades de nuestro país con libertad de movimiento y sin necesidad de cumplir una cuarentena de 15 días ha provocado las críticas desde muchos sectores, ya que esta medida contrasta con que de momento la circulación entre provincias está prohibida sin justificación. Por poner un ejemplo, aunque a partir del lunes tanto Cuenca como Albacete se encuentren en fase 3 no estará permitido el viaje entre estas dos provincias que comparten límites y región.

Esta medida, después de que muchos españoles lleven más de 4 meses sin ver a sus familiares de otras provincias, ha despertado las críticas y el desconcierto entre sectores que normalmente no suelen mostrarse tan críticos con el Gobierno. Es el caso de Cristina Pardo, que ha comenzado su programa 'Liarla Pardo' con una reflexión donde expresaba su falta de entendimiento a estas dos medidas que se contradicen.

El #Zasca de @cristina_pardo a la norma que permite venir turistas a #Mallorca y que nosotros no podemos cambiar de comunidad #LiarlaPardo88pic.twitter.com/BHjLKI7tY6 — MASPITV (@TVMASPI) June 14, 2020

La aplaudida reflexión de Ángeles Blanco de 'Informativos T5' sobre las últimas medidas del Gobierno

Si alguien ha sabido resumir todas las dudas que generan las medidas de llegada de turistas internacionales y la limitación de circulación entre provincias ha sido la presentadora de 'Informativos T5' Ángeles Blanco.La periodista de Mediaset y pareja de Vicente Vallés ha querido mostrar su descontento en redes sociales con el Gobierno contando su propio caso personal.

"Que queréis que os diga... que los alemanes puedan venir a disfrutar del sol, la comida y la bebida a España, y que yo no pueda ver y abrazar a mi familia que está en Extremadura... me cuesta...", escribía la periodista mostrando su indignación por no poder ver a su familia mientras son los turistas extranjeros quienes disfrutan de 'la nueva normalidad' que promueve el Gobierno de Pedro Sánchez.

Este reflexión de Blanco ha sido muy aplaudida en redes sociales donde ha acumulado más de 10.000 me gusta y donde ha recibido cientos de mensajes apoyando esta postura de la presentadora que tantas personas están sufriendo estos días sin poder visitar a seres queridos en otra provincia.

Que queréis que os diga... que los alemanes puedan venir a disfrutar del sol, la comida y la bebida a España, y que yo no pueda ver y abrazar a mi familia que está en Extremadura... me cuesta... — Angeles Blanco (@AngelesBlancoTV) June 12, 2020

