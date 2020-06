Ana Rosa Quintana revela el estremecedor suceso que vivió en plena calle: “Salí corriendo”

La presentadora de televisión, Ana Rosa Quintana, ha revelado esta semana el estremecedor suceso que vivió con su madre en plena calle hace unos años. La periodista recuerda que se encontraba paseando durante las fiestas navideñas en el centro de Madrid cuando algo la sobresaltó de repente y provocó que saliera corriendo.

Ana Rosa revelaba la anécdota durante una entrevista con el ex alcalde de Madrid, Álvarez del Manzano, que relataba cómo el otro día intentaron robarle el reloj mientras paseaba por la calle. El dirigente político salió corriendo detrás de su atracadora, lo que motivó que, en pleno directo y durante la entrevista en el magacín televisivo de Telecinco, Ana Rosa compartiera su propia experiencia.

El intento de robo a Álvarez del Manzano

El ex alcalde de la capital narraba este viernes en televisión que una joven de 25 años intentó sustraerle su reloj de muñeca esta semana, antes de que todo terminara en una persecución a la carrera en plena calle. “Se me acercó a preguntarme si había una iglesia cerca, que necesitaba buscar trabajo”.

“Se me acercó a darme las gracias, me dijo que se iba a acercar a darme la mano porque era costumbre en su país”, explicaba Álvarez del Manzano. “Vi que me quitaba el reloj de la mano con gran habilidad, salió corriendo y yo salí detrás de ella. Tropezó y yo la agarré de la riñonera. Se subió a un coche de apoyo y yo, después de que me animaran los mozos de basura, terminé llamando a la policía”, concluía.

Y es que el político explicaba que su reacción, a sus ojos, es natural. “Yo creo que no debemos dejar que nadie se imponga por la fuerza. De pronto, que alguien por narices te quite las cosas, yo eso no lo aguanto yo”.

Ana Rosa confiesa lo que vivió con su madre

Ante la anécdota del ex regidor madrileño, Ana Rosa confesaba que ella misma vivió un episodio similar “hace años”, mientras paseaba por el centro de Madrid en Navidad. “Noté que me metían la mano en el bolso, le vi y salí corriendo a bolsazo limpio”, explicaba entre risas.

“Luego piensas por qué has reaccionado así, no lo piensas”, se justificaba la periodista. Una respuesta natural que el ex alcalde de Madrid compartía. “Claro, corres un riesgo porque se podía haber bajado el del coche, y haberme apuñalado o disparado. Pero uno reacciona como es”.