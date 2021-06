La reacción de Cristina Pardo al enterarse quien será su sustituta en 'Liarla Pardo'

Hace un par de semanas, Mamen Mendizábal dio una noticia que llamó mucho la atención de los espectadores. La propia presentadora informó a través de sus redes sociales de que había acordado un punto y final a su etapa en 'Más vale tarde'. La periodista, tras 9 años presentando y dirigiendo el espacio de laSexta, se ha decantado por pasar página para poder enfrentarse a nuevos retos profesionales.

"Esta temporada pongo fin a una etapa apasionante al frente de 'Más vale tarde'. Ha sido una década con un ritmo frenético marcado por la actualidad. Un programa diario, de tres horas en directo, exige muchos sacrificios personales y creo que es el momento de un cambio de ciclo. Me apetece afrontar nuevos proyectos en esta casa, nuevos retos que veréis muy pronto. Quiero dar las gracias a todo el equipo con el que he trabajado. A quien tome las riendas de Más vale tarde le dejo a los mejores y a unos espectadores fieles. Gracias de todo corazón. Gracias a Atresmedia y a laSexta por entenderme y apoyarme en este nuevo viaje. Pero, ojo, que no os libráis de mi hasta el 30 de junio en Más vale tarde. Ni después", comunicó a través de su cuenta oficial de Twitter.

Esta noticia ha supuesto una oleada de cambios para Atresmedia, ya que su salida ha provocado la desaparición de otros compañeros de cadena de su programa. Por el momento, solo se sabe que su futuro trabajo será en la misma cadena y los presentadores que ocuparán su puesto en 'Más vale tarde'.

Según ha comunicado Atresmedia, Iñaki López y Cristina Pardo, dos de los presentadores más icónicos y reconocidos de laSexta serán los encargados de coger el relevo de Mendizábal. Cubrir el puesto de Mendizábal, ha supuesto que 'La Sexta Noche' y 'Liarla Pardo' se queden sin presentador. Es por esto por lo que el grupo de comunicación se encuentra buscando profesionales para coger el relevo.





Según ha comunicado la propia cadena, Atresmedia ya ha fichado a un conocido rostro de la cadena para sustituir a Pardo. Será Nuria Roca la encargada de presentar su propio programa la tarde de los fines de semana. Como consecuencia, Pardo se despedirá de 'Liarla Pardo' en julio y con ella su formato, ya que no volverá con una nueva temporada.

"Gracias La Sexta"

Por el momento, no se conoce cómo será el contenido de este nuevo espacio de laSexta, pero reconocen que será un magazine más tradicional que se centrará menos en los temas políticos. El formato seguirá estando producido por Atresmedia junto a Cuarzo (Banijay), por lo que seguira una línea similar al de Pardo.

De esta manera, la compañera con la que comparte mesa en la tertulia de los jueves de 'El Hormiguero' será la encargada de pasarse a La Sexta. Nada más darse a conocer la noticia, Roca se ha pronunciado a través de sus redes sociales y se ha mostrado muy ilusionado ante su nuevo proyecto: "¡Qué ilusión poder arrancar este nuevo proyecto en LaSexta! Ganas de contaros todo lo que vamos a hacer. Los que me conocéis sabéis cómo disfruto con el directo, el humor, la actualidad… Y si detrás esta el mejor equipo, que estará, se convierte en lo mejor. Gracias La Sexta".

Esta noticia ha resultado ser muy llamativa para los fieles espectadores del espacio, por lo que no han tardado en reaccionar. Aunque el comentario que más ha destacado es el de Pardo, quien se ha mostrado muy contenta con la noticia y con que su amiga coja el relevo e su programa desde hace años: "¡A por ello, Nurius!".