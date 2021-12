Ramón García se sincera y explica el diagnóstico de su última visita al médico: "Como siga así"

Hace unos días, Ramón García se situaba en el foco de la noticia tras aparecer en un directo de Ibai Llanos. El presentador, conocido por programas como el 'Grand Prix', anunciaba que iba a volver a dar las campanadas de fin de año, pero de una manera especial. Va a despedir el 2022 junto al streamer Ibai en su canal de Twitch, eso sí, lo harán desde la Puerta del Sol. Una noticia que pillaba por sorpresa a los seguidores de ambos pero que al mismo tiempo ha sido muy aclamada.





Y es que, si hay un nombre que se nos venga a la cabeza al pensar en las campanadas, ese es el de Ramón García. Popularmente conocido como Ramontxu, ha despedido el año con su capa y acompañando a muchos españoles desde el televisor en más de quince ocasiones. Comenzó junto a Ana Obregón y la última ocasión que pisó un balcón de la puerta del Sol fue junto a Anne Igartiburu. Casualmente, este año ambas mujeres dirán adiós al 2021 desde Televisión Española, y muy cerca estará Ramontxu, al que podremos ver en streaming.

Ramón García da la última hora sobre su estado de salud desde la televisión de Castilla-La Mancha

Actualmente, García está al frente del programa 'En compañía' que presenta junto a Gloria Santoro en la televisión de Castilla-La Mancha, desde donde hace gala de su humor y simpatía a diario y comparte las tardes con los castellano manchegos. El presentador regala momentos para el recuerdo, el último de ellos cuando se ha dirigido a dos personas presentes en el plató, que son encargados del servicio médico. "Hoy no me he tomado la tensión, me la tomo el lunes", arrancaba diciendo, ante la atenta mirada de los presentes, que no entendían muy bien porque Ramontxu estaba contando este detalle.

"He estado hoy en el médico y me han puesto la pastillita para la tensión, me han dicho media. Y tengo que ir al cardiólogo el próximo mes de enero, otra vez, desde lunes me tenéis que medir todos los días para llevarle yo esto", explicaba entonces, revelando que ellos son los que le toman la tensión y así él lleva el registro diario.

El presentador, haciendo gala del humor que le caracteriza, explicaba entonces las pastillas que tiene recetadas. "Hoy me han puesto la pastilla media. Tengo una pastilla ahora para la tensión, media, otra para los triglicéridos, entera, otra para el colesterol, entera. Llevo tres con 60, como siga así ahora... Ahora ya en vez de regalarme camisas me regalan pastilleros. En fin, yo les cuento todo, que quieren que les diga", apuntaba, provocando las risas de los presentes en el plató.

La confesión de #RamonGarcia "Con 60 ya no me regalan camisas, me regalan pastilleros" @EncompaniaCMMpic.twitter.com/2dqdjKq2zu — TVMASPI (@sebas_maspons) December 4, 2021