Ramón García: por qué dejó de presentar las Campanadas y su proyecto fallido con Ana Obregón fuera de TVE

Ramón García, popularmente conocido como Ramontxu, es un exitoso un presentador de radio y televisión. Aunque es un mítico rostro televisivo, sus inicios fueron en la radio al ser fichado para ponerse al frente de un concurso de disc-jockeys. Desde entonces, encontró su hueco como locutor y presentó programas como 'Pequeños principales' (1984) y en Radio Euskadi (1986), además de colaborar en 'Txorromorropikotalloke' y 'La merienda'. Sin embargo, fue en 1989 cuando logró dar el salto a la pequeña pantalla al ser fichado por ETB para participar en 'Txaskarrillo', 'Adivina quien viene esta noche' o 'Tal para cual'.

En 1990, logró debutar en la televisión nacional con Antena 3 al presentar 'La ruleta de la fortuna'. Posteriormente, pasó a ser un rostro habitual de TVE y se puso al frente de espacios de la cadena como 'No te rías, que es peor' (1991), '¿Qué apostamos?' (1993-2000), 'Grand Prix del verano' (1996-2005), 'La llamada de la suerte' (1998), 'El gran concurso del siglo XX' (1999-2000), 'Peque Prix' (1998-2000), 'Todo en familia' (1999-2001), ' Un domingo cualquiera' (2003-2004), 'La tarde de Ramón García' (2006) o 'Siempre en domingo' (2009), entre otros.

Su repercusión en la cadena pública fue tal que se convirtió el encargado de dirigir las Campanadas cada año hasta convertirse en un personaje navideño para la televisión. Fue el encargado de ello en TVE 14 veces y en dos ocasiones para Antena 3. A pesar de ello, después de 16 años en TVE, fue fichado por Antena 3 para presentar '¿Sabes más que un niño de primaria?' y, en 2009, para coger las riendas de 'Rico al instante'.

No obstante, no perdió su vocación por la radio y fichó por la Cadena COPE para presentar 'Así son las mañanas' y, en 2012, 'La tarde'. Ese mismo año, logró compaginar su faceta en la radio con volver a la cadena que fue su casa y presentó '¿Conoces España?' de La 1, en 2014,'Nochebuena Parte de tu vida' y en 'Nochevieja las campanadas de fin de año' para el año siguiente ponerse al frente de 'El legado'.

En 2016, el presentador inició una nueva etapa en CMM TV y se puso al frente de 'En compañía'. Desde entonces, se ha convertido en un habitual de la cadena autónoma y ha presentado programas como 'Gente maravillosa' (2019) y 'Un año de tu vida' (2020). Actualmente, sigue al frente de estos programas.









A pesar de ser un conocido personaje mediático, siempre ha intentado mantener su vida privada al margen, dado que no le gusta que se hable de él más de lo que se deja ver en sus redes sociales y en la pequeña pantalla. Es por esto por lo que hay mucha información sobre la comunicadora que resulta desconocida para sus seguidores.

Vida sentimental

Ramón García ha compartido la mayor parte de su vida con Patricia Cerezo. La pareja se conoció tras los focos, cuando él era un rostro habitual de TVE y ella una de las azafatas que trabajaban en la cadena. Tras unos años saliendo, decidieron darse el 'sí quiero' en marzo de 1997. Pronto, comenzaron a formar una familiar y, en 2003, llegó su primera hija, Natalia, a la que llaman 'Pimpi' de forma cariñosa. Tres años más tarde, nació Verónica.

Aunque parecían ser felices, en julio de 2021, Ramón García y Patricia Cerezo confirmaron su separación después de 24 años de matrimonio y tres de noviazgo. Sin embargo, ya llevaban varios meses divorciados legalmente. Ambos han confirmado mantener una relación cordial con la intención de mantener la buena sintonía en su núcleo familiar, ya que tienen dos hijas en común.

Con intención de callar cualquier rumor, el propio presentador aseguró que su ruptura no se debe a tercera personas y que se les seguirá viendo juntos a menudo por las reuniones familiares. "Nos llevamos muy bien y esto no va a cambiarlo porque, además, ya han pasado varios meses y lo estamos viviendo con total normalidad", contaba García. Tanto que, aunque sus hijas "vivirán con Patricia", ambos vivirán en dos pisos de la misma urbanización.

Tal y como aseguraron fuentes cercanas a la pareja, "lo han intentado salvar, pero han tomado la decisión acertada". Entre los motivos, parece que les afectó mucho la pandemia por coronavirus. "El estar encerrados terminó pesando mucho y antes de que todo terminara de mala manera han decidido acabar a tiempo y en buenos términos", contaba la mencionada fuente.









Muerte de su hijo y su hermana

El presentador se encuentra en un gran momento profesional, pero no siempre lo ha tenido fácil. Cuando tan solo era un adolescente, tuvo que despedirse de su hermana menor. El fallecimiento de su hermana marcó su vida, por el dolor que sintió y por el ejemplo que le dio su padre. "Mi familia tenía negocios de hostelería, salas de fiesta, discotecas… Siempre me acordaré de mi padre el día que murió mi hermana pequeña", contaba en una entrevista para 'El Confidencial Digital'.

"Yo tendría 15-16 años y le pregunté: '¿Vamos a abrir este fin de semana?' Me dijo: 'Hijo, nuestros clientes no tienen la culpa de que nosotros hayamos perdido a Eva. Tenemos que abrir el negocio como si no hubiese pasado nada'. Aquel sábado, recuerdo, veía a mi padre roto por dentro de dolor en la puerta del negocio dando la bienvenida a todos los clientes. He perdido un hijo, a mi padre hace un año y poco, a otros seres queridos, y he seguido haciendo mi trabajo, porque es mi obligación. Es duro, porque en este oficio das la cara, especialmente si haces entretenimiento, pero es lo que hay", declaraba en el mencionado medio.

Esta complicada experiencia, le ayudó a hacer frente a otras que estaban por llegar. Hace dos años, el presentador se sinceró en 'Lazos de sangre' y confesó que perdió un hijo: "Siempre que te ocurre una desgracia y te toca hacer un directo, haces el mejor programa de tu vida. Yo he tenido pérdidas personales. Yo perdí un hijo en la época '¿Qué apostamos?'. Hice el programa y de aquello nadie se enteró", contaba tras aclarar que su mujer se encontraba entre las gradas y tuvo que ser intervenida al perder el hijo de manera natural.

"Aquel programa se hacía en directo y lo ensayábamos todas las semanas. Me acuerdo perfectamente. Era miércoles. Habíamos perdido el hijo que mi mujer llevaba dentro. Seguí trabajando, porque al día siguiente grabábamos el programa, pero aceleramos para irme lo antes posible a casa a estar con mi mujer", agregaba.









Su gran amistad con Ana Obregón

Ramón García y Ana Obregón mantienen una estrecha relación, ya que han compartido muchos momentos frente y tras a las cámaras. Además de dar juntos las Campanadas, trabajaron juntos en '¿Qué apostamos?', un formato del que ambos tienen un gran recuerdo. Por este motivo, además de pasar grandes momentos, también se han enfrentado juntos a algunos de los momentos más duros de su vida. "Esa conjunción que tuvimos traspasó lo profesional y llegó a lo personal. Era mirarnos y ya sabíamos todo lo que teníamos que hacer. Eso surge o no surge", contaba García.

Según contó el presentador en 'Lazos de sangre', estuvo al lado de Obregón cuando, minutos antes de entrar en directo, se enteró de que Alessandro Lequio le había sido desleal con la azafata Silvia Tinao. "Se secó las lágrimas, cogió aire, me dijo 'espérame'. Se cambió de ropa, salimos de la mano hasta el túnel donde empezaba la canción. Y en cuanto empezó la sintonía, nos miramos, enfilamos el túnel… Y posiblemente hizo el mejor programa de su vida", recordaba García.

De la misma manera, el presentador estuvo al lado de su amiga tras el fallecimiento de su hijo, Álex Lequio, quien perdió la vida el pasado 13 de mayo tras una dura batalla de dos años contra el cáncer. García se entero en pleno directo y, con la voz quebrada, quiso mandar un mensaje a la presentadora: "A Álex le conocí cuando era un bebé. Le he visto crecer y para mí era un niño muy especial. Hoy, mi querida Ana, que estará destrozada, ha perdido lo que más quería en este mundo, que es a su único hijo. Eso tiene que ser durísimo y, por eso, le mando desde aquí todo mi cariño y mi trabajo de hoy se lo dedico al recuerdo de Álex y a la que, durante tantos años, fue mi querida compañera de trabajo y que, después de todos esos años, sigue siendo una de mis grandes amigas".

Al salir del programa, García no tardó en llamar a su amiga para darle todo su apoyo: "Lo presenté como buenamente pude y por la noche, ya en casa, llamé a Ana... Estuvimos como veinte minutos o más casi sin hablar, llorando los dos al otro lado del teléfono. Yo, que soy padre, no quiero ni pensarlo".

"También te quiero decir una cosa mi Ramontxu. Gracias, gracias por haber estado siempre ahí, en este año tan difícil y gracias por ser el mejor compañero y amigo que se puede tener. Sabes que te quiero muchísimo. Te mando un beso enorme de corazón", le contestaba Ana Obregón.









Su proyecto con Ana Obregón fuera de TVE

Su amistad fue más allá de lo profesional e incluso se atrevieron a emprender nuevos proyectos juntos. En 1996, Ramón García y Ana Obregón dieron el salto a la música con el disco 'Pienso en Ti', un álbum que contenía 8 temas cantados por la pareja de presentadores, que ya habían cosechado grandes éxitos juntos.

"Tiene mucho mérito este disco ¿Saben por qué? Porque uno que cante bien es normal que grabe un disco, lo difícil es grabar un disco como canto yo. Por eso tiene mérito", contaba García durante su visita en 'El Hormiguero'. "Esta canción fue la sintonía de la Vuelta Ciclista España de ese año", aseguraba, haciendo referencia al single.

"Esto se hizo porque había tanta petición de canción del '¿Qué apostamos?' que, entonces, TVE dijeron: 'Ramón, tenéis que hacer una canción y un disco para el soporte del Grand Prix y del ¿Qué apostamos?'. La canción todavía sigue sonando en la cabeza de muchas personas. Entonces, nos dijeron que solo dos canciones no podíamos grabar y que teníamos que grabar varias. Entonces, en un día, nos metimos la Obregón y yo e hicimos este engendro. Creo que se vendieron tres discos, uno mi madre, otro la madre de Ana y poco más", recordaba.

Si desde ahora hasta las 00:00, de la noche, no tiene porque ser el día entero, el hashtag #CampanadasConRamontxuyAnaObregón se convierte en TT, haremos un sorteo entre todos los comentarios y el más original se llevará el disco de Ramón García y Ana Obregón. ¿Te animas? pic.twitter.com/korFgAfmEN — LaCapaDeRamontxu (@LaCapaDeRamon) October 3, 2019





El motivo por el que no presentó las Campanadas

El presentador ha estado al frente de las Campanadas durante más de una década. Sin embargo, la primera vez que le ofrecieron despedir el año desde la Puerta del Sol decidió rechazarlo. A pesar de ello, años después volvieron a acordarse de él e insistieron en la oferta, lo que fue todo un acierto.

"La primera vez que me ofrecieron las campanadas, en 1994, dije que no. Me llamó el entonces director de televisión española y me dijo: 'Ramontxu hemos pensado que las des tú'. Querían que los presentadores que hacíamos la gala de fin de año, Ana Obregón y yo, hiciésemos también la retransmisión de las campanadas", contaba el propio presentador en una entrevista.

"Pero dio la casualidad de que esas Navidades, mi hermana, que había estado viviendo cinco años en Colombia, volvió a España y yo quería cenar con ella y con mi familia en Bilbao, así que las rechacé. Se quedó sorprendidísimo porque era la primera vez que alguien decía que no, pero lo entendió perfectamente. Y al año siguiente me dijo que si hacía falta que me trajese a mi familia a Madrid, pero que las diese. Las de 1995 fueron las primeras", contaba, desvelando el motivo por el que no aceptó la oferta.

Lo prometido fue deuda y, en los años siguientes, la cadena pública cumplió su promesa de traer a la familia del presentador a la capital. "Los tres primeros años vinieron, aunque tampoco pude estar mucho tiempo con ellos. Fíjate, he dado las campanadas de soltero, casado y ahora de padre. Son tres décadas, es parte de mi vida", contaba.









La historia de la capa de las Campanadas

"La capa tiene historia... Los tres primeros años que di las campanadas eran del estilista de la televisión, porque pensé que solo las iba a dar una vez en la vida y llegó la primera, la segunda y la tercera. Y ya la cuarta creyendo que iba a ser la última, mi mujer me regaló una y es la que he llevado todo este tiempo", desvelaba el comunicador en una entrevista para 'DiarioSur'.

Conexión de Pablo Motos

Durante su visita a 'El Hormiguero', Ramón García descubrió un llamativo detalles que le unía directamente con Pablo Motos. Cuando esta hablando de su experiencia como presentador de 'En compañía', programa en el que las personas mayores van a encontrar pareja, se enteró de que una de sus invitadas fue la tía del propio presentador del espacio de las hormigas.

Hace unos años, Conchi, hermana del padre de Motos, visitó el plató del canal autonómico para conocer a alguien que le hiciera compañía. "Fue a tu programa y encontró a alguien", explicaba el conductor del espacio de Antena 3. "Sí, pero creo que al final no funcionó. Yo cuando vienen siempre les voy a saludar y ella lo primero que me dijo era que era 'la tía de Pablo Motos'", contaba García.

"Se quedó traspuesta y hasta daba cabezadas. Iba para atrás y cuando ya no podía más ¡bum!, se iba hacia delante", recordaba García, haciendo referencia a cuando la tía de Motos se quedaba dormida en pleno directo. "Algunos invitados se duermen porque son muy malas horas. Suele ser la primera vez que vienen a la tele, por lo que no suelen dormir el día de antes. Cuando les traemos al plató, pues comen con nosotros y en cuanto se sientan pues se les cierran los ojos. No sé si es mi tono de voz pero algo pasa", bromeaba el presentador. "Me contó muchas cosas y la verdad que fue un terremoto", contaba el invitado a Motos, haciendo referencia a la historia de cuando Conchi dejó de vender joyas de puerta en puerta para realizar ventas en los cruceros, dado que de allí no podían escapar.









Vocación frustrada

Desde muy joven, Ramontxu se sintió atraído por los medios de comunicación. Sin embargo, cuando era pequeño ser presentador no pasaba por su cabeza, ya que su verdadero sueño era ser cura. "Mis padres, con buen criterio, me llevaron a un monasterio de Burgos y me dejaron allí, en el claustro, solo. Yo tendría ocho años. Y en ese momento perdí la vocación", contaba García en 'El Hormiguero', dejando claro que fue el estar solo siendo tan pequeño lo que le quitó la idea de la cabeza.

Dura pérdida

Este 3 de noviembre de 2021, Ramón García ha perdido a su madre, lo que le ha obligado a ausentarse de 'En compañía' durante un par de días. "Saben que para nosotros ustedes se forman parte de nuestra familia y como tal les debemos una explicación. Ayer no estuvo con nosotros nuestro queridísimo Ramón García y hoy tampoco va a estar", arrancaba Santoro que presentaba el programa en esta ocasión.

"Ha fallecido su madre María Luisa a los 88 años de edad y ahora mismo Ramón se encuentra lógicamente en Bilbao. En este duelo, en este momento, nosotros que somos su equipo, que somos sus compañeros, que somos sus amigos, queremos mandarle todo nuestro ánimo darle el pésame a él y al resto de la familia", decía visiblemente emocionada ante la inesperada noticia.

"Ya saben que está siendo un año complicado para el que Ramón nunca nunca nunca falta al programa. Nunca falta a su cita pero, evidentemente, esto es causa de fuerza mayor. Hace 2 años perdía a su padre, ahora a su madre. Ha sido algo inesperado, así que queremos compartirlo con ustedes, como les digo, por que ustedes forman parte de la este programa y tenían que conocerlos y ser los primeros en saberlo", agregaba para, acto seguido, mandar ánimos a su compañero: "Le vamos a mandar un fuerte abrazo y este aplauso a nuestro queridísimo Ramón para mandarle toda la fuerza del mundo".

Como consecuencia, el presentador se encuentra en un complicado momento personal. Esto, sumado y su reciente separación y la muerte de su padre. El padre del presentador vasco falleció, el pasado 14 de noviembre de 2020, a los 89 años.









Premios

Como consecuencia de su larga trayectoria profesional, ha sido galardonado en varias ocasiones. Se hizo con el TP de Oro, en 1989, por su trabajo en 'Tal para cual' de ETB, otro en 2001 por su trayectoria profesional, y en 1995 y 1997 por '¿Qué apostamos?'. En 2002, recibió la Antena de Oro de televisión por el 'Grand Prix' y, en 2007, el Micrófono de Oro por su etapa en Punto Radio. Además de la Antena de Plata en 2012. Asimismo, en 2017, recibió el Premio Iris de la Academia de la Televisión al mejor presentador autonómico por su trabajo en 'En compañía' de CMM TV.