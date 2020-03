Mariano Rajoy reaparece muy irónico en 'Viva la vida': "A mí se me ha tratado con mucha generosidad"

Continúan desde Telecinco celebrando los 30 años de emisiones regulares de la cadena con programas especiales e invitados incónicos. Por esa razón, desde 'Viva la vida' decidieron invitar a Bertín Osborne. El cantante y entrevistador se ha hecho un hueco en los hogares españoles a través de su programa de entrevistas 'Mi casa es la tuya', un programa que comenzó en la televisión público y que finalmente recaló en Telecinco donde ya ha retransmitido más de 130 programas.

Por la 'casa' de Bertín han pasado personajes de todo tipo, desde cantantes, periodistas hasta los políticos más punteros del país. Una de las entrevistas que más dio que hablar en su día fue la que Osborne realizó con Mariano Rajoy cuando este todavía ostentaba el cargo de presidente del Gobierno.

Con motivo de esa entrevista, desde 'Viva la vida' quisieron sorprender a Bertin haciendo entrar en el programa a Mariano Rajoy para sorpresa del entrevistador de 'Tu casa es la mía'.

El Mariano Rajoy más irónico y más cercano

El que fuera presidente desde 2011 hasta 2018 sorprendía a Bertín con un semblante alegre y afirmando que "hay que ser positivos en la vida y siempre que se pueda reír y divertirse. Ante esta imagen alegre y jovial, Emma García, presentadora de 'Viva la vida' piropeaba al expresidente del Partido Popular diciéndole que le veía rejuvenecido: "Gracias por mirarme con buenos ojos. La vida del político no es fácil. A veces se le casca mucho, y la vida no es fácil”.

Sobre esta última declaración el propio Rajoy ironizaba sobre el trato que había recibido durante los últimos años en la política: "A mí se me ha tratado con mucha generosidad como todo el mundo sabe”, decía con retranca que caracteriza al gallego.

El deporte se ha convertido en un apoyo fundamental de la nueva vida de Rajoy

¿Cómo fue su entrevista con Bertín Osborne?

Durante la aparición de Mariano Rajoy en el programa de Telecinco también se habló de como se vivió la entrevista entre los dos protagonistas. De hecho, era el presentador quien comentaba que no sabía que esperarse de un personaje como el presidente del Gobierno: "Cuando me dijeron que le iba a entrevistar me dije ‘qué marrón me voy a comer’, después ha sido la mayor sorpresa en 140 programas. Ese sentido de humor y esa retranca gallega a mí me mataba. Estuvo genial”.

Rajoy por su parte comentó lo cómodo que se sintió con esta entrevistas ya que, y volviendo con la ironía, "en aquella época todas las entrevistas eran estupendas y amabilísimas": "Esa entrevista fue muy larga. Esa entrevista salió bien por una razón. Bertín quería saber cosas, preguntaba, supo generar ambiente de confianza y al final lo cuentas. Si tú llegas a una entrevista y nada más llegar te sueltan un tortazo pues automáticamente te cierras y no entrevista que sirva para nada".

También hubo tiempo para hablar de anécdotas, como una que confesaba Bertin sobre un cambio de calcetines con el presidente: "Nos cambiamos los calcetines, lo que no me acuerdo es por qué", comenzaba el gallego contando. "Se sentó al lado para empezar y llevaba unos calcetines muy cortos que le dejaban ver la pierna y le digo 'presi vas a ir con unos calcetines así', y le dije te presto unos", terminaba de contar Osborne.

Tino, el yerno de Bertín también 'sufrió' el particular humor del exlíder del Partido Popular, ya que su suegro le llamó y quien se puso fue Rajoy para la incredulidad del marido de su hija: "Tino soy el presidente del Gobierno y te llamo para decirte que tu mujer no llegará a tiempo. ¿Estás de acuerdo? Si no te llevo a mi escolta", decía en su broma telefónica.

La vida de Mariano Rajoy después de la política

Emma García aprovechó esta intervención para preguntar a Rajoy sobre su nueva vida fuera de la política: “Yo me levanto muy pronto y hago una hora larga de deporte todos los días. Luego estoy todas las mañanas en la oficina en el registro, y luego por las tardes estoy en mi oficina del centro de Madrid haciendo muchas cosas. He publicado un libro, doy charlas… Procuro mantenerme bien, hacer cosas, intento ser positivo bastantes problemas tiene la vida como para buscarnos otros. Estoy razonablemente feliz, la gente me trata bien y no pido más", respondía con tono alegre Mariano que no borraba la sonrisa de su cara.

Muchas gracias a @frdelpino, a @carlosherreracr y a todos los que me acompañasteis ayer en la presentación de mi libro "Una España mejor". pic.twitter.com/4TCcnkhxih — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) December 5, 2019

De su paso por la política y del cambio que ha supuesto en su vida Mariano terminaba relatando que: “En mi vida cambió prácticamente todo. La política son 24 horas y los fines de semana, en cualquier momento puede suceder algo. La tensión es muy fuerte y tienes que tomar decisiones, al final muchas en solitario y tienes la última palabra, tienes una responsabilidad mayor. Fue un honor ser presidente, pero es muy difícil ser presidente del Gobierno, yo es lo más difícil que he visto en mi vida”.