Vuelve a ver la entrevista de Carlos Herrera a Rajoy en COPE

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, ha señalado que Pablo Casado debe hacer "oposición" a Sánchez porque el socialista ha elegido conformar "un gobierno muy negativo para los intereses de los españoles". En una entrevista este martes con Carlos Herrera en COPE, el exlíder del PP ha explicado que el PSOE "ha elegido pactar con la extrema izquierda y con los independentistas". Por este motivo, Rajoy considera que a Casado no le queda otra opción que hacer oposición y recuerda que Sánchez no ha explorado en ningún momento la vía de un gobierno de coalición. "Sánchez va a tener los votos de unos señores a los que él echó del Gobierno dando su apoyo a la aplicación del 155", ha insistido. Además, Rajoy ha dado un espaldarazo a Casado señalando que el PP "puede volver a ganar las elecciones". "Ahora se han puesto de moda los populistas. Pero al populismo no se le gana con más populismo, sino con moderación", ha contado.

En plena inestabilidad, COPE ha entrevistado a una de las figuras clave de la vida política de España en los últimos años. Un dirigente cuya experiencia y análisis permiten hacer una radiografía exacta de la situación política actual y arrojar luz en tiempos complejos. El expresidente del Gobierno y exlíder del PP, Mariano Rajoy publica "Una España mejor", un libro personal sobre su etapa al frente del Ejecutivo durante unos años en los que España se enfrentó también a trances tan destacados como la amenaza del rescate, la abdicación del Rey o la crisis catalana. "Me quedo con el título de este libro, cogimos un país en determinada situación e hicimos una España mejor, estoy satisfecho con lo que hice", ha afirmado en 'Herrera en COPE'.