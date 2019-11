Fabiola, la mujer de Bertín Osborne, sacude a Pablo Iglesias ante la extrema delgadez de su abuela

Hace unos días conocíamos el duro proceso de rehabilitación por el que está pasando el hijo de Bertín Osborne y Fabiola Martínez. Kike fue operado de “pies, rodillas y cadera derecha”. Ella misma publicaba un vídeo en sus redes sociales mostrando la intensa recuperación que estaba atravesando.

El joven sufre una parálisis cerebral creada por una infección de listeria que tuvo durante el periodo de gestación. Esto le ha hecho pasar por numerosas operaciones, pero no le impide luchar por sus sueños.

Su madre, Fabiola Martínez, reaparecía este jueves en los medios de comunicación junto a las hermanas Osborne (Eugenia, Claudia, Alejandra y Ana Cristina Portillo) para dar comienzo a la Navidad con el encendido del Sevilla Fashion Outlet. Este año, colaborador de una causa solidaria de Andex, Asociacion de Padres de Niños con Cáncer.

“Siempre buscamos un hueco para estar juntos”, aseguraba Fabiola a una pregunta sobre cómo ha podido juntarse con las mujeres más importantes de la vida de Bertín Osborne. “Cada vez es más difícil, Alejandra vive entre Sevilla y Jerez, Eugenia está en Madrid y Claudia se va a escribir un libro a la India. Que estemos todos es complicado, estas Navidades especialmente”, admitió.

Tanto Bertín como Fabiola no han ocultado nunca que les preocupa la situación que se está viviendo en Venezuela. Fabola tiene allí familia viviendo y así se lo ha hecho constar a la prensa que se encontraba en el evento. “Tengo en España a mis padres y a mi hermano, pero tengo allí a mis abuelas y mis tíos”. La venezolana asegura que es “muy duro” convivir así. No paran de enviar alimentos porque allí “no hay” literalmente y su abuela se está muriendo de hambre. “Mi abuela está muy delgada y tengo que mandarle medicamentos porque no existen allí”.

Preguntada por el pacto que ha realizado Pablo Iglesias con el presidente en funciones, Pedro Sánchez, Fabiola ha dicho que veremos a ver si Podemos sigue defendiendo que “Venezuela es un ejemplo a seguir, con un gobierno tan democrático”. La venezolana se ha mostrado muy preocupada por el acercamiento del líder de Unidas Podemos al Gobierno central. “Vamos a ver lo que hacen en España”, ha lamentado.