El programa de Karlos Arguiñano da este consejo saludable y las redes se le echan encima

No es la primera vez que el programa de cocina de Karlos Arguiñano en Antena 3 es foco de críticas y polémica por algún consejo culinario, especialmente la colaboradora y licenciada en Medicina, Esther Telleria, que en más de una ocasión ha recibido reprimendas en redes sociales por sus recomendaciones dietéticas. En esta ocasión, ha sido el chef valenciano, Juan Llorca, quien ha llamado la atención de Twitter al compartir un comentario en concreto sobre el consumo de fruta.

En un programa antiguo de 'Karlos Arguiñano en tu cocina', la colaboradora Telleria aseguraba: “Eva nos va a hacer un postre con fruta, pero ya sabéis que no debemos sobrepasar las tres piezas de fruta al día, porque son alimentos que tienen azucar y pueden desequilibrar mucho nuestra dieta si nos pasamos”. Un consejo que llamó la atención del cocinero valenciano en Twitter que compartió el vídeo al tiempo que escribía: “NO ME PUEDO CREER QUE ME PERDIERA ESTE PROGRAMA. Vamos a ver, ¿cómo se pueden dar mensajes así en televisión? Así nos van las cosas”.

Tampoco los seguidores tanto de Llorca como del programa de Antena 3 han quedado ajenos a la polémica y han tirado de ironía contra el consejo de Esther Telleria, con frases como “Dios me libre de pasarme de las tres piezas de fruta al día”, “Me he comido tres sandías seguidas, pero no voy a tomarme una cuarta vaya a ser que me pase”, u otros directamente critican la trayectoria del programa “lo peor es que hay gente”.

Dios nos libre de sobrepasar las 3 piezas de fruta! Yo ya me he comido tres cerezas, voy a prepararme un bocata de nocilla! — Sofía (@Sofichof) August 26, 2019

Me he comido tres sandías seguidas. Hubiera seguido metiéndole la portuguesa a la cuarta, pero seguiré el consejo del colaborador de Arguiñano no vaya a ser que tenga razón con lo de la cuarta pieza de fruta y me pase. — lukaaxx (@lukaaxx2) August 26, 2019

@JulioBasulto_DN no más de 3 piezas de fruta! Joder joder jodeeeer! Qué hacemos con las 12 uvas de Nochevieja!????? — Miss Topangui (@gismocaca) August 26, 2019

Madre mía.... Yo dejé de verlo hace tiempo. A la hora de cocinar el postre, poca opción saludable y casi todos cargados de azúcar blanco. Comer más de tres frutas es el demonio, pero comerte un flan con dos tercios de azúcar en la composición, OK — Albaricocker ���� (@AlbariCocker) August 26, 2019

comparto. Es indignante. que manera de confundir al personal. — Eli G. Dietista. (@elidietista) August 26, 2019

No es la primera vez que la colaboradora desata la polémica, y tampoco lo es precisamente con sus consejos sobre la fruta. El pasado mes de junio Esther Telleria hacía un comentario similar tras asegurar que consumir mango era muy beneficioso para prevenir enfermedades. La médico recomendaba no comer más de tres al día, “para no alterar la dieta”. En esa ocasión, el propio Arguiñano respondía asegurando que, en su casa, “se pasaba con las cerezas”, porque llevaba a comerse “hasta 25 al día”.