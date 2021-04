La pregunta que Pablo Iglesias se niega a responder a Ferreras en La Sexta: "No puedo hacer comentarios"

Este jueves, 'Al Rojo Vivo' recibió a Pablo Iglesias para entrevistarle de cara a las elecciones de la Comunidad de Madrid. A lo largo de la entrevista,Antonio García Ferreras hizo hincapié en las amenazas recibidas por los políticos en estos últimos días, además de analizar la situación de la pandemia junto a la entrevistada y las medidas que quiere tomar Unidas Podemos si se hace con la victoria el próximo 4 de mayo.

En primer lugar, el presentador del programa se interesó por las amenazas que habían recibido hace unos días, tanto él como Grande-Marlaska y la directora de la Guardia Civil. Asimismo, también hizo referencia a la amenaza que recibió Isabel Díaz Ayuso el pasado martes. Los Mossos lograron interceptar un sobre similar con balas dirigido a la candidata del Partido Popular, con un contenido similar al que recibió Iglesias la semana pasada.

Tras dar esta noticia, Ferreras quiso saber si había novedades respecto a la investigación de las amenazas anteriormente mencionadas. "¿Alguna novedad sobre las cartas recibidas?", preguntó el presentador al político. "No puedo hacer comentarios", respondió el entrevistado, dejando muy sorprendido al comunicador con su negativa.

"Le han reforzado la seguridad, no?", quiso saber Ferreras para entender su postura ante su pregunta, dejando caer que era porque el caso se encuentra investigándose por la policía. Ante esto, Iglesias respondió con un incómodo silencio hasta que intentó retomar la palabra. "Y prefiero no hacer comentarios sobre mi seguridad por indicaciones expresas del ministerio del Interior", insistió Iglesias, explicando así el motivo de su silencio. Este momento llamó mucho la atención de los espectadores, dado que fue el único tema ante el que el político se decantó por no responder.

"Eso hay que denunciarlo"

Ante su respuesta, el presentador decidió retirar su pregunta, aunque siguió preguntando por el mismo tema. Esta vez, preguntó a Iglesias sobre lo que opinaba de la actitud de Ayuso ante estas amenazas. "Ella dice: A mí también me pasa y yo no lo cuento. ¿Por qué lo cuentan ellos? Os acusan de intentar reventar la campaña, a usted y al PSOE", le recordó el periodista.

"Primero una aclaración. Cuando es amenazada Ayuso, nosotros condenamos sin matices, sin peros y sin echar balones fuera. ¿Se imagina que alguien dijera a una mujer víctima de violencia machista: 'No lo diga, no vaya a ser que esto vaya a generar guerra de sexos o polarización? Esto es lo que dice la ultraderecha", sentenció el candidato de Unidas Podemos.

"Cuando se producen amenazas, y no solo contra figuras públicas, sino contra trabajadores migrantes, contra las feministas, contra el colectivo LGTBI... Ayer era atacada una despensa solidaria en el Barrio del Pilar... Eso hay que denunciarlo. Y yo estoy convencido de que el día 4 va a haber una respuesta masiva, cívica y democrática a los que provocan y amenazan", opinó Iglesias, dejando claro que hay que denunciar cualquier tipo de amenaza.