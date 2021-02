Polémica por lo que hace un mago en el plató de ‘Sálvame’ ante los gritos de Belén Esteban: “¡Qué estafa!”

Las redes no han tenido piedad tras ver lo que ha hecho un mago en medio del plató de ‘Sálvame Limón’ este viernes en el que, parecía, un truco perfectamente ensayado y que ha resultado ser todo lo contrario. Precisamente la presentadora este viernes del programa de Telecinco, Belén Esteban, no podía contener los gritos y los comentarios tras ver cómo estaba resultando el truco que el mago Pando estaba intentando en pleno directo ante las cámaras de Telecinco.

El truco parecía de lo más sencillo: el que fuera concursante del programa de Mediaset ‘Got Talent España’, el mago Pando, metía la cabeza en una caja de cristal mientras, con varias cadenas y candados, estaba atado a un punto concreto, aunque pudiese mover la cabeza. Por ello, y a pesar de que podía mover la cabeza dentro del cubículo, en 45 segundos caerían varios cuchillos y espadas hasta la altura de donde estaban atados sus hombros. Un truco al parecer arriesgado que, en situaciones normales, podría costarle la vida. No es la impresión que les dio a los espectadores.

El mago Pando en ‘Sálvame’: “Me las he visto y me las he deseado”

Pero lo que parecía un truco sencillo terminó por no resultar como esperaba. Lo segundos pasaban y parecía que Pando no atinaba con las llaves correctas para desbloquear los candados. “Va, Víctor va, no no no no, joder”, se decía el mago a sí mismo mientras no acertaba con las llaves adecuadas. “¡Seguro que es esa!”, le gritaba la colaboradora de ‘Sálvame’ Lydia Lozano.

Mientras, la presentadora de este viernes, Belén Esteban, no dejaba de gritar dándole ánimos: “¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga vamos!” Incluso Belén se animaba a hacerle la cuenta atrás conforme pasaban los segundos: “15, 14…”. Pero, cuando apenas quedaban dos segundos parecía que el mago no se podía zafar de la trampa, y él mismo lo avisaba a gritos: “NO, NO”. Como el propio mago aseguraría al finalizar el programa: “me las he visto y me las he deseado”.

Ha llegado al tiempo y no se ha activado. Qué estafa! �� pic.twitter.com/pKflALL4xt — GOSSIP Boy ��✈️ (@JuanjoElCotilla) February 5, 2021

Polémica en las redes con el mago de ‘Sálvame’

Pero ha sido el detalle del final del truco el que ha hecho saltar las alarmas a los seguidores del programa de Telecinco. El tiempo había acabado, todo el plató se quedaba en silencio y, con el cronómetro en 00:00, sólo se escuchaba al mago gritar “No, no” y a Lydia Lozano responder alucinada: “Por Dios, madre mía este chaval”. Ya varios segundos después, Pando conseguía librarse de la trampa y, sólo entonces, caían las cuchillas, restando completamente la sensación de peligro.

Por ello se han hecho notar las críticas en redes sociales calificando el momento de “fraude”. “En una película de SAW te aseguro que no hubiera salido vivo”, comentaba un usuario de Twitter. Otros lo justificaban: “La ha cagado el programa. Ha pasado de 59 segundos a 47. Son 12 segundos... que si contáis después de llegar a 0 no llega a consumir. Esto es un truco y está preparado para hacerlo en 57/58 segundos... si le roban 12 segundos pues el chico no tiene culpa”.