Pedro Piqueras revela con Risto Mejide si se va o le echan de los informativos de Telecinco: "Edad más joven"

Pedro Piqueras ha puesto punto y final a su etapa en el grupo Mediaset, en el que lleva 17 años trabajando. El histórico presentador de informativos se despedirá de la pequeña pantalla en las próximas semanas, luego de años a cargo del espacio de las noches de la cadena española. Muchos han sido los rumores sobre su nueva etapa profesional, ya que en el mundo del periodismo las opciones son muchas y muy variadas, y más para un profesional con su trayectoria y su reputación. Pero con Risto Mejide aclaró si ha sido una decisión propia o de la casa.





Lo ha hecho en el último 'Viajando con Chester'de La Fábrica de la Tele. Los creadores de Sálvame han promocionado esta última entrega como la definitiva con el sello de su compañía. Después de 10 temporadas y casi diez años en emisión, cierra su ciclo lejos de los datos de audiencia que consiguió en 2014, cuando se emitía la tercera temporada, consiguiendo un gran 9,2% y 1.849.000 telespectadores. Sin embargo, ni la cadena ni la productora se han pronunciado con respecto a la continuidad del programa que este miércoles tuvo a Pedro Piqueras y Malú como protagonistas.

"Dejaré atrás muchas cosas por las que he peleado siempre, pero afrontaré otras que no he podido hacer por falta de tiempo, como ir a conciertos en el Auditorio, salir con los amigos, navegar o disfrutar de la familia", aseguró Pedro Piqueras hace tan solo unos días. "Pondrá fin a su brillante carrera profesional tras pasar los últimos 17 años en Mediaset España, donde deja una exitosa trayectoria al frente de su informativo, un recuerdo inolvidable y una huella indeleble", aseguró el grupo que le ha dado trabajo todos estos años.





El periodista, que lleva más de 50 años de trayectoria profesional a sus espaldas, ha decidido que es buen momento para aceptar ser profesor de los alumnos de Máster de Administración de Empresas en Industria Farmacéutica y Biotecnología. Empezará su andadura en este nuevo proyecto profesional más calmado a partir del 13 de diciembre. El presentador está dispuesto a enseñar a sus alumnos cómo comunicar con empatía en unas clases que tendrán una hora de duración. No es la primera vez que lo hace, ya que fue uno de los maestros de Letizia Ortiz, antes de convertirse en la reina de España.

El presentador recordó junto a Mejide algunas de las mejores anécdotas que le han ocurrido en estos 17 años al frente de Informativos Telecinco. Entre risas, confiesa que le han llegado a gritar "apocalíptico" por la calle, un adjetivo que pronunció en uno de sus programas y que se ha convertido en viral: "Alguna vez lo he utilizado, pero muy pocas veces. Lo emplea más otra gente. Pero alguien hizo una tira con las veces que yo lo decía. Salía 'terrible', 'apocalíptico', 'dantestco'... Aquello se hizo tan popular que iba por la calle y desde la otra acera me gritaban 'apocalíptico'".

Pedro Piqueras contando cómo los políticos y “el poder” influye y coacciona en el tipo de información que se da en los medios. pic.twitter.com/y5jndAfHwW — Lechuga Feroz (@lechuga_feroz) December 6, 2023

"¡La que me ha caído con esta historia!", se lamenta Piqueras riéndose con su compañero de cadena recordando la anécdota que tuvo su germen hace como 14 años. Por eso, se propuso no emplear jamás ningún tipo de calificativo a la hora de dar las noticias. "No he vuelto a decir adjetivos, pero todavía hay quien me lo recuerda, como tú", le dice a Risto. Su rigor y su particular forma de contar las noticias le han convertido en uno de los referentes en la información en nuestro país. Por eso, Risto Mejide le preguntó si la decisión de irse la tomó él o fue la casa la que le incitó.

"Me voy yo, lo llevo pensando desde hace un par de años. Hay que irse en un momento en que puedas hacer otras cosas distintas, no digo que voy a correr maratones, me refiero a estas cosas que no había hecho nunca cuando se trabaja tanto tiempo. Saliendo a las 10 de la noche, pues sabes que olvídate de tomar unas cañas con los amigos por la tarde, olvídate de ir al teatro al estreno de un amigo o mil cosas de este tipo. Era difícil escoger el momento. Firmé mi salida en primavera, pero venían elecciones generales que iban hasta diciembre, entonces tenía claro que hasta que no pasara la investidura, no me iba".