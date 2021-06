Pedro Piqueras deja claro cuál es su posición política: "No está de moda en absoluto"

El pasado lunes 31 de mayo, Pedro Piquerasfue premiado con la Medalla de Oro de Castilla- La Mancha. El presentador nacido en Albacete, recibió muy ilusionado este galardón por su presidente, Emiliano García Page, con motivo del Día de la Región. A raíz de esto, el presentador de Telecinco ha concedido una entrevista a al medio regional PeriódicoCLM.

El conductor de 'Informativos Telecinco' no se ha cortado y ha contestado a todas las preguntas, mientras también hacía un análisis de los sucesos de la actualidad. En primer lugar, el presentador de Mediaset ha querido resaltar la labor de los medios de comunicación durante la pandemia y ha asegurado que "la mayor parte de los medios se han volcado y han actuado como servicio público". "Además, así debe ser", ha señalado, dejando claro que, aunque han hecho un gran trabajo, es lo que deben hacer.

Asimismo, el conductor del espacio de Telecinco ha contado cómo ha vivido la pandemia por coronavirus y ha reconocido que ha sido "durísima en todos los sentidos" y "lo sigue siendo". "Se ha quebrado la relación humana de mucha gente", ha opinado tras hacer hincapié en que ha sido "doloroso" el tener que hacer frente a numerosas muertes y a la pérdida de amigos y familiares. Además de vivir de cerca complicados casos de cerca, haciendo referencia a su hermano, quien estuvo hospitalizado.

Aunque tiene una trayectoria forjada como periodista, ha reconocido que no le gusta todo lo que engloba su profesión. El presentador ha asegurado que cada vez le gusta "menos" la entrevista política. De la misma manera, cree que tiene "suerte" por poder trabajar en una amplia redacción donde todos "son todos magníficos, jóvenes, y me insuflan su optimismo". "Aunque yo también lo soy", agregaba.





"Mi parte social es el trabajo, por eso me ha venido muy bien venir todos los días y trabajar", reconocía el comunicador, muy agradecido por haber tenido que acudir a su puesto de trabajo durante la pandemia, dado que es el único momento del día en el que tiene contacto social.

Por otro lado, a hablado de su importante papel como presentador de informativos y ha explicado la manera en la que intenta informar cada día. Ha hecho hincapié en que intenta ser prudente a la hora de dar las noticias y "contarlo todo, contarlo bien y siempre pensar en las víctimas, en los fallecidos, y en que todos deberíamos ser responsables".

A raíz de las repetidas polémicas que Vicente Vallés ha protagonizado por intercambiar pullas con Pablo Iglesias, Piqueras ha sido preguntado por su posicionamiento político, dado que normalmente suele mantenerse neutral. Tal y como ha reconocido en el mencionado medio, él no se coloca "al servicio de un partido determinado o de otro": "Eso conmigo no va".

"Estamos blanqueando algunas ideologías"

Una posición que parece ser muy común en la actualidad. No obstante, el presentador ha insistido en que esta postura "no está de moda en absoluto" y que resulta "difícil" que él se sitúe en una posición concreta ante un tema político. No obstante, afirma que antepone "siempre" la convivencia y que suele criticar las "cosas que da miedo que pasen": "Estamos blanqueando algunas ideologías que me parece un poco absurdo pero se están blanqueando".

Estas palabras parecen ir dirigidas al partido liderado por Santiago Abascal, ya que el presentador de 'Informativos Telecinco' ha recibido muchos ataques por parte de Vox. Hace unos meses, Abascal se refirió a Piqueras como un "burdo manipulador" y definió su forma de hacer periodismo como una "gravedad extraordinaria".

Siguiendo con el tema político, el comunicador se ha mostrado muy crítico con el papel de los políticos en las entrevistas, ya que creen que no cuentan nada relevante porque "se limitan a mandar su mensaje" y contar "lo que dice su jefe de gabinete que cuenten". "Es un horror", sentenciaba.

Aunque se ha mostrado muy crítico con esto, se niega a acorralar a sus entrevistados porque cree que su "misión no es acorralar y que el titular sea que ese periodista acorrala sino un titular de lo que ha dicho el entrevistado". Es por esto por lo que mantiene que "la entrevista política cada vez le gusta menos".