David Cantero desvela un secreto sobre Pedro Piqueras, compañero de 'Informativos Telecinco': "Es un poco..."

David Cantero llega a los 60 años con nueva imagen: barba y gafas. "Debe ser por la crisis de los 60. En verano me suelo dejar barba pero las gafas...las necesitaba. Empiezo a tener problemas para ver de lejos. Me veo raro pero me acostumbraré. Era reacio a presentar con gafas, pero siempre las tenía ahí". Sea como fuere, al periodista ha descubierto su nueva imagen ante la opinión pública ya que acudió a arropar a su compañero Pedro Piqueras que recibió el premio Periodista del Año en Madrid. El presentador de 'Informativos Telecinco' habló sobre su 'jefe' y aseguró que "se merece todos los premios. Este es un premio importante, es destacar toda su carrera, tan larga, tan fructífera y ver que le den un premio a un amigo, a un compañero, a tu jefe, a una persona a la que quieres tanto y que te quiere tanto, pues es una alegría acompañarle esta noche. Yo creo que él va a estar muy feliz de que estemos todos aquí. Es una alegría para él que le acompañemos en este momento".









Además, Cantero aseguró que Pedro Piqueras es "un ser entrañable. Te dan ganas de darle un abrazo siempre. Es un poco despistado, es artista, es muy periodista, pero a la vez es un tipo muy adorable. Hace que surja el cariño. Cuida mucho a la gente en su redacción. Es un tipo muy entrañable, muy normal y muy cariñoso. Pocas veces se puede decir eso de los jefes y compañeros".









David Cantero lleva más de una década presentando 'Informativos Telecinco' junto a Isabel Jiménez y con ella se ha llevado bien "desde el minuto cero. Nos conocimos y, desde entonces, no ha habido el más mínimo desencuentro. Estamos sincronizados. Tenemos una actitud muy similar a la hora de estar frente a las cámaras. Eso genera buen rollo y naturalidad. Hacemos un equipo ideal junto a nuestros compañeros porque detrás hay un gran equipo y nos llevamos muy bien todos".

¿Cuál es el premio que ha recibido Pedro Piqueras?

Piqueras no presentó 'Informativos Telecinco' porque a las 21:00 horas de este miércoles, el presentador recibió el premio Vanity Fair Periodista del Año 2022. El presentador lleva al frente de los informativos de la cadena de Mediaset desde 2006, por lo que han querido recompensarle por ello.

El periodista ha pasado a formar parte de la lista de premiados junto a los galardonados en ediciones anteriores como Carl Berstein (2017), Iñaki Gabilondo (2018) o Jorge Ramos (2019). El presentador de Telecinco no tardaría en sumarse a la lista, ya que tiene una larga trayectoria tanto en la radio o la televisión, la que comenzó ya hace 45 años.

Su carrera periodística comenzó formando parte de la plantilla de RNE, siendo redactor de Radio Exterior de España y del Área Internacional de RNE. Años después, logró hacerse notar y se convirtió en el director de Informativos del Fin de Semana, director de 24 Horas, director de Informativos, además de asumir la dirección de 'Al Cabo de la calle' y 'Abrimos los sábados'.