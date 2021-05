Paz Padilla pone una condición a Telecinco para seguir presentando 'Sálvame': "Ya no quiero venir"

Una de las presentadoras de 'Sálvame', Paz Padilla, ha puesto una nueva condición a Telecinco para poder seguir presentando el programa de entretenimiento que presenta de forma esporádica en las tardes de Mediaset. Una nueva norma que la humorista hasta ahora no había pedido, pero que se produce a raíz del enfrentamiento que se vivió este pasado viernes entre Anabel Pantoja y Rafa Mora.

Hay que recordar que Paz Padilla se ha incorporado hace poco a 'Sálvame', después de tener que se ausentarse del programa debido a que había dado positivo en coronavirus, patología por la cual tuvo que ser ingresada en un centro hospitalario.





La nueva guerra de Rafa Mora y Anabel Pantoja

Sin embargo, una vez recuperada e incorporada a su puesto de trabajo, a la humorista le ha tocado vivir ha vivido un momento de tensión en el programa: la bronca entre Rafa Mora y Anabel Pantoja. Discusión que se produjo el pasado viernes en pleno directo a raíz de un comentario personal de Rafa Mora hacia la sobrina de Isabel Pantoja, y por el cual la distancia entre ambos colaboradores, que ya era mala desde hace meses, ha aumentado más si cabe.

Sin embargo, lo que ninguno de los dos se esperaba era que su discusión iba a tener consecuencias laborales para alguna de las partes implicadas, ya que la cadena decidió nada más producirse esta discusión, en la que ambas partes elevaron el tono en más de una ocasión,preguntar al público sobre la continuidad de alguna de las personas involucrado.

Por ello, la cadena decidió abrir una encuesta en la que preguntaron al público si preferían que alguno de los dos se marchase o intentasen arreglar las cosas. La opción mayoritaria fue clara: con el 49% de los votos, Rafa Mora tenía que abandonar el proyecto. Aunque en un primer momento la decisión no iba a ser vinculante, la dirección de 'Sálvame' ha explicado que decidirá a finales de esta semana si Rafa es definitivamente expulsado del programa.





La seria advertencia de Paz Padilla a Mediaset

Sin embargo, la tensión que le ha provocado a la presentadora haber vivido esta discusión, ha sido tal que este miércoles ha arrancado 'Sálvame' haciendo referencia a lo sucedido.

“Nunca había salido con tanta angustia que, además, me duró varios días. Estoy en un momento de tranquilidad, un momento zen y esto me hace daño. Llevamos mucho tiempo en este programa y ya tenemos que saber comportarnos, tenemos una responsabilidad", ha arrancado explicado, haciendo hincapié en que espera que la "cúpula tome una decisión ejemplarizante".









Ha sido en este momento cuando, mirando a cámara, la presentadora ha advertido de que si las cosas en este sentido no cambian, no volverá al plató. "Yo no quiero venir al trabajo para vivir situaciones como estas”, ha advertido a su compañeros y superiores.

