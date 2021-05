Las consecuencias que ha tenido para 'Sálvame' la bronca entre Rafa Mora y Anabel Pantoja

El pasado viernes, 'Sálvame'fue protagonista de una bronca monumental entre dos colaboradores del espacio de Telecinco. Rafa Mora y Anabel Pantoja tuvieron tal encontronazo que que la sobrina de la tonadillera abandonó el plató del programa. Todo comenzó cuando Mora hizo un comentario sobre el ascensor del padre de Anabel, Bernardo Pantoja. Un dato personal que la colaboradora no pasó por alto y dinamitó una de las discusiones más broncas que han tenido lugar durante la emisión del programa.

Como hemos contado, Anabel Pantoja terminó por abandonar el plató y el encontronazo entre ambos colaboradores no ha quedado exento de polémica.

Las consecuencias de la bronca entre Anabel Pantoja y Rafa Mora

Durante este lunes, 'Sálvame' ha tomado la decisión de dar a elegir a los espectadores el futuro de ambos. Tras el tenso momento que se vivió en directo en el plató y que obligó a todos los miembros del programa a intervenir, "la dirección de 'Sálvame' se ha visto obligada a tomar una drástica decisión", han asegurado en directo.

Esta decisión pasa por tres diferentes opciones: en primer lugar expulsar a Rafa Mora del espacio "por su grave provocación"; expulsar a Anabel por un "comportamiento inadecuado" contra Mora o evitar que ambos coincidan en el programa "para evitar que el vergonzoso momento del viernes vuelva a repetirse". Una decisión que está en manos de los espectadores, que podrán decidir cuál es la medida oportuna contra Anabel Pantoja y Rafa Mora.

Esta tarde en Sálvame nos dan la opción de elegir el futuro de Anabel Pantoja y Rafa Mora, tras la discusión del viernes pasado



Yo lo tengo claro: EXPULSAR A RAFA MORA #yoveosalvamepic.twitter.com/4je9CdIMXD — GOSSIP Boy ???? (@JuanjoElCotilla) May 10, 2021

La discusión entre Rafa Mora y Anabel Pantoja

Después de que Mora recurriera a un comentario sobre un asunto personal de la sobrina de la tonadillera, la situación alcanzó un nuevo nivel de tensión.

"Págale el ascensor a tu padre, que va con la pata coja", comenzó diciendo el colaborador de 'Sálvame' en referencia a Bernardo Pantoja. "Págale tú", le contestó de inmediato la sobrina de Isabel Pantoja y abandonó el plató del programa, sin dejar de insultar a la madre de Rafa Mora. "Yo me cago en tu puñetera madre. Me voy. La última vez que nombras a mi padre, desgraciado, que eres un desgraciado", estalló Anabel.

"Perdóname chica, yo no he dicho nada", intentó defenderse él tras ver cómo ha evolucionado la discusión. Los insultos de ella, sin embargo, no cesaron: "Desgraciado, envidioso, asqueroso, desgraciado, desgraciado", repitió vez Anabel Pantoja.

Anabel Pantoja llamando desgraciado a Rafa Mora, porque ha dicho que pague el ascensor de su padre #yoveosalvamepic.twitter.com/6KUsGH861A — GOSSIP Boy ???? (@JuanjoElCotilla) May 7, 2021

"Que yo a tus padres no los menciono, ¿te estás enterando? La última vez que llamas a mi padre cojo, que te cojo la cabeza y te la reviento", volvió a reprochar la sobrina de la tonadillera. En este punto, Rafa Mora no se quedó de brazos cruzados e intentó aclararlo, asegurando que él no había llamado a su padre "cojo". No obstante, tampoco quiso quedarse atrás y le increpó: "Tú no estás bien".

"Que te han visto las cámaras regocijarte y reírte de mi padre, que no tengas una desgracia tú como mi padre, que no la tengan tus padres, ¿te enteras?", le contestó ella de inmediato.

"Si esto lo hace un hombre, no puede volver a la tele", fue lo último que dijo Rafa Mora antes de que Anabel Pantoja abandonara de forma definitiva el plató de 'Sálvame'ante la estupefacción de todos los colaboradores.