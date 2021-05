Paz Padilla deja a Bertín Osborne sin palabras con la reflexión que hace sobre la muerte de su marido

Paz Padilla será la próxima invitada al programa de Bertín Osborne en Canal Sur. 'El show de Bertín', donde la actriz y presentadora repasará algunos de los momentos más importantes de su carrera, tanto el ámbito profesional como personal, y también analizará los últimos meses, que han tenido una gran importancia sentimental para ella, ya que han estado marcados por el fallecimiento de su marido, Antonio Juan Vidal.

La actriz y presentadora ha acudido al programa de Bertín Osborne 'El Show de Bertín' y en él, Paz Padilla ha abordado el proceso del fallecimiento de Antonio Vidal. Cómo fueron sus últimos días y cómo lo vivieron tanto ella como su hija.

La conversación de Paz Padilla con Bertín Osborne

La serenidad con la que Paz se ha mostrado en todo momento, sin embargo, compartió con toda una bonita reflexión y es que es de lo más admirable, ya que Paz nos muestra que hay que ver la vida con lógica y con optimismo, hay que entender la vida y sobre todo como bien explica la propia presentadora: "La muerte es parte de la vida. Me sostiene pensar que su muerte tiene sentido". La madre de Anna Ferrer quiso dejar claro que se encuentra en un buen momento de su vida y más cuando reconoce que Antonio la acompaña cada día y le ha ayudado con su libro y a lograr las metas que se sigue proponiendo.









Paz Padilla conmueve a Bertín Osborne y a toda la audiencia de Canal Sur tras recordar el fallecimiento de su marido, Antonio Juan Vidal.



Anteriormente contó que: “Cuando amas tanto a una persona, y sabes que va a morir, no puedes hacer más que darle amor y decirle: ‘Gracias, te quiero, gracias, que tengas un buen viaje, acuérdate de mí, si existe algo espérame, pero vete tranquilo, lo has hecho muy bien”, explicaba la presentadora en la revista ‘¡Hola!’.





La presentadora de ‘Sálvame’ podido contar con su hija en todo este proceso. Un papel digno de admiración por el apoyo sin condiciones a su madre y a Antonio: “Mi hija, Anna, está siempre muy pendiente de mí. Es tan madura y ha sabido respetar mi espacio… Ten en cuenta que cuando yo le digo que quiero que Antonio muera en casa, también era su casa, y para ella era vivir el acompañamiento de Antonio en la habitación de al lado”. Padilla ya ha explicado en varias ocasiones que Anna no tenía por qué haberlo hecho, ya que Antonio no era su padre, sino el marido de su madre. “Anna decidió estar conmigo y con él. Se entregó en cuerpo y alma, se sentaba allí, a su lado, le daba la mano. Y me pareció una niña tan generosa con él, que era mi marido, no era su padre, aunque luego he descubierto que lo sentía mucho como padre. De hecho, el Día del Padre lo felicitó… ¡No sabía que lo quería tanto!”, detalla la humorista, en forma de agradecimiento al amor mostrado por su hija a su marido.