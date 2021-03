Última hora sobre el estado de salud de Paz Padilla: "Voy a salir"

La humorista y presentadora de televisión, Paz Padilla, ya tiene fecha y hora para su regreso a la televisión después de que haya dado positivo en coronavirus y haya tenido que estar en cuarentena, junto a su hija, Anna Ferrer.

Padilla es una de las presentadoras más conocidas de Telecinco y una de las principales humoristas de nuestro país, donde en los últimos tiempos ha tenido actuaciones en series como 'La que se avecina'.

El 'reencuentro' de Anna Ferrer y su madre

Anna Ferrer, la hija de la humorista, ha sido la que en todo momento ha sido la encargada de dar noticia del estado de salud de su madre. Si al comienzo la cosa parecía estar un poco peor, este pasado viernes la influencer se mostraba mucho más optimista.

"Mi mami está bien. Que sois muchos los que os preocupación y ya no le queda nada. Llevamos más de una semanita aquí", decía en una sus historias de Instagram, en la que el aburrimiento provocó que se pusiera diferentes vestidos para el verano. Este martes, días después de esas declaraciones, Ferrer hacía alusión a su madre y decía que tenía ganas de abrazarle.













"Ganas de abrazarte y partirnos de risas por cualquier cosa", ponía en redes sociales, objetivo que ha podido cumplir aunque haya sido con las medidas recomendadas, ya que la humorista todavía no ha salido de su cuarentena. Ambas se han reencontrado en el jardín de la casa en la que ambas residen, ya que es la zona más segura para que puedan verse de cerca sin poner en peligro el estado de salud de ninguna de las dos.

"Estoy como un poco nerviosa porque ya sabéis que he estado confinada. Terminé la cuarentena el domingo, ayer lunes fui a hacerme el test y no he vuelto a salir a la calle. Hoy voy a salir de casa, voy a una reunión y me he arreglado. Me he puesto mona para salir y todo", decía Ferrer, después de que haya dado negativo en su segunda prueba de PCR.

La fecha en la que Paz Padilla va a volver a televisión

Sin embargo, el aparente buen de salud en el que se encuentra la humorista hace indicar que va a recibir el alta médica nada más cumpla los 10 días de cuarentena protocolarios.





En este sentido, su primera aparición televisiva va a ser este mismo viernes, día 26 de marzo, cuando de nuevo podamos ver a la actriz y presentadora como jurado de Got Talent. La última vez que la humorista participó en este programa fue para explicar el motivo de su ausencia. Palabras que consiguieron emocionar al público y a los compañeros de jurado de Padilla, quienes le enviaron un gran ánimo. Hay que recordar que la humorista ha vivido recientemente la pérdida de su marido.





